"Vize Garantisi Veriyoruz" Diyorlardı... Ticaret Bakanlığı 6 Firmayı Resmen Haritadan Sildi

11 Haziran 2026 tarihinde toplanan 370 sayılı Reklam Kurulu toplantısının ana gündem maddelerinden biri, vatandaşları ağa düşüren bu vize simsarları oldu. Masaya yatırılan 6 farklı şirketin reklam dosyalarında, tüketiciyi doğrudan aldatmaya yönelik pek çok ibare tespit edildi. Kurulun inceleme raporuna göre suç unsuru teşkil eden ve vatandaşın çaresizliğini suistimal eden o sloganlar şunlar:

'Vize randevu garantisi' ve '%100 onay garantisi'

'Hızlı başvuru ve sonuç garantisi'

'Kesintisiz destek ve garanti çözüm'

Yetkililer, hiçbir aracı kurumun konsolosluklar adına vize garantisi veremeyeceğinin altını çizerek, bu tür ifadelerin doğrudan tüketiciyi yanıltmaya yönelik birer tuzak olduğunu belirtti.