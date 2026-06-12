"Vize Garantisi Veriyoruz" Diyorlardı... Ticaret Bakanlığı 6 Firmayı Resmen Haritadan Sildi
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Yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşların son dönemde en büyük çilesi haline gelen vize süreçleri, fırsatçılara gün doğdurdu. İnternet siteleri ve sosyal medya mecraları üzerinden 'kesin onay' ya da 'vize garantisi' vaadiyle ortaya çıkan aracı firmalar, Ticaret Bakanlığı'nın radarına yakalandı. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, tüketicileri yanıltabilecek şekilde reklamlar yayımlayan altı vize aracılık firmasının reklamları hakkında, tedbiren durdurma kararı aldı.
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Vize aracılık firmaları Bakanlığın radarına takıldı.
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“Vize garantisi”, “Yüzde 100 oranında vize onay”…
3 ay boyunca yasaklandı: Sırada ağır cezalar var.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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