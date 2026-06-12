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"Vize Garantisi Veriyoruz" Diyorlardı... Ticaret Bakanlığı 6 Firmayı Resmen Haritadan Sildi

"Vize Garantisi Veriyoruz" Diyorlardı... Ticaret Bakanlığı 6 Firmayı Resmen Haritadan Sildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
12.06.2026 - 11:40
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Yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşların son dönemde en büyük çilesi haline gelen vize süreçleri, fırsatçılara gün doğdurdu. İnternet siteleri ve sosyal medya mecraları üzerinden 'kesin onay' ya da 'vize garantisi' vaadiyle ortaya çıkan aracı firmalar, Ticaret Bakanlığı'nın radarına yakalandı. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, tüketicileri yanıltabilecek şekilde reklamlar yayımlayan altı vize aracılık firmasının reklamları hakkında, tedbiren durdurma kararı aldı.

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Vize aracılık firmaları Bakanlığın radarına takıldı.

Vize aracılık firmaları Bakanlığın radarına takıldı.

Vatandaşın vize çilesi Ticaret Bakanlığı’nın radarına takıldı. Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, tüketicileri açıkça yanıltan ve gerçeği yansıtmayan vaatlerde bulunan 6 vize aracılık firması hakkında flaş bir hamle yaptı. Vatandaşın mağduriyetini paraya tahvil etmeye çalışan bu firmaların reklamlarına tedbiren durdurma kararı getirildi.

Vize randevusu almakta zorlanan vatandaşları hedef seçen bazı firmaların, dijital mecralarda manipülatif ve aldatıcı paylaşımlar yaptığı yönündeki şikayetler Ankara'yı harekete geçirdi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamaya göre, Reklam Kurulu vize randevu hizmeti adı altında faaliyet gösteren bu platformları yakın takibe alarak re'sen inceleme başlattı. Soruşturma kapsamında, özellikle arama motorlarında üst sıralarda çıkan reklam ve tanıtım içerikleri tek tek mercek altına alındı.

“Vize garantisi”, “Yüzde 100 oranında vize onay”…

“Vize garantisi”, “Yüzde 100 oranında vize onay”…

11 Haziran 2026 tarihinde toplanan 370 sayılı Reklam Kurulu toplantısının ana gündem maddelerinden biri, vatandaşları ağa düşüren bu vize simsarları oldu. Masaya yatırılan 6 farklı şirketin reklam dosyalarında, tüketiciyi doğrudan aldatmaya yönelik pek çok ibare tespit edildi. Kurulun inceleme raporuna göre suç unsuru teşkil eden ve vatandaşın çaresizliğini suistimal eden o sloganlar şunlar:

  • 'Vize randevu garantisi' ve '%100 onay garantisi'

  • 'Hızlı başvuru ve sonuç garantisi'

  • 'Kesintisiz destek ve garanti çözüm'

Yetkililer, hiçbir aracı kurumun konsolosluklar adına vize garantisi veremeyeceğinin altını çizerek, bu tür ifadelerin doğrudan tüketiciyi yanıltmaya yönelik birer tuzak olduğunu belirtti.

3 ay boyunca yasaklandı: Sırada ağır cezalar var.

3 ay boyunca yasaklandı: Sırada ağır cezalar var.

Yapılan ilk değerlendirmelerin ardından Reklam Kurulu, söz konusu aldatıcı reklamları yayınlayan 6 firma hakkında 3 aya kadar tedbiren durdurma cezası verdi. Ancak bu sadece ilk adım. Bakanlık, inceleme sürecinin derinleşerek devam ettiğini ve dosyaların nihai karara bağlanmasıyla birlikte firmalara çok daha ağır idari para cezalarının kesilebileceğini sinyalini verdi. Ticaret Bakanlığı, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına haksız ticari uygulamalara ve yanıltıcı reklamlara karşı denetimlerin aralıksız ve tavizsiz bir şekilde süreceğini vurguladı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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