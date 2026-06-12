Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "emekli maaşına zam" açıklaması.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın emekli maaşlarına zam için çalıştığı iddiası gündem oldu. İddiaya göre Bakan Mehmet Şimşek, AKP’li vekillerle bir araya geldi ve vekiller emekli maaşı ile asgari ücrete zam taleplerini iletti. Ancak vekillerin taleplerini iletince de Bakan Şimşek’in topu Meclis’e attığı ileri sürüldü.

İddiaya göre Şimşek şunları söyledi:

“2002’de en düşük emekli aylığı 40 dolardı, bugün 400 dolar civarında. Asgari ücrette de benzer bir durum söz konusu. Ama sonuçta emekli maaşları ile ilgili bir düzenleme gündeme gelir ve Meclis karar alırsa, biz uygularız. Biz ne yapıyorsak, Meclis’in aldığı kararlara göre yapıyoruz.”