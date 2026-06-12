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Ekonomi
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "Emekli Maaşına Zam" Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "Emekli Maaşına Zam" Açıklaması

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
12.06.2026 - 10:48
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Emekli maaşı zammına dair ortaya bir iddia atıldı. İddiaya göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AKP’li milletvekillerine “Emekli maaşları ile ilgili bir düzenleme gündeme gelir ve Meclis karar alırsa, biz uygularız. Biz ne yapıyorsak, Meclis’in aldığı kararlara göre yapıyoruz” dedi.

Söz konusu iddialara Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yalanlama geldi.

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Emekli maaşına zam iddiası.

Emekli maaşına zam iddiası.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın emekli maaşlarına zam için çalıştığı iddiası gündem oldu. İddiaya göre Bakan Mehmet Şimşek, AKP’li vekillerle bir araya geldi ve vekiller emekli maaşı ile asgari ücrete zam taleplerini iletti. Ancak vekillerin taleplerini iletince de Bakan Şimşek’in topu Meclis’e attığı ileri sürüldü.

İddiaya göre Şimşek şunları söyledi:

“2002’de en düşük emekli aylığı 40 dolardı, bugün 400 dolar civarında. Asgari ücrette de benzer bir durum söz konusu. Ama sonuçta emekli maaşları ile ilgili bir düzenleme gündeme gelir ve Meclis karar alırsa, biz uygularız. Biz ne yapıyorsak, Meclis’in aldığı kararlara göre yapıyoruz.”

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "emekli maaşına zam" açıklaması.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "emekli maaşına zam" açıklaması.
twitter.com

Söz konusu iddialara Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yalanlama geldi. Bakanlık şu açıklamayı yaptı:

'Bugün Türkiye Gazetesi ve Sabah Gazetesi'nde emekli maaşlarına ilişkin olarak Sayin Bakanımıza atfen yayımlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu ifadeler Sayın Bakanımıza ait değildir.Sayın Bakanımızın milletvekillerimizle gerçekleştirdiği toplantılar basına kapalı olarak yapılmıştır. Dolayısıyla, haberlerde kendisine atfedilen sözler tarafımızca teyit edilmemiş ve dedikodu niteliği taşımaktadır. Kamuoyunun, özellikle vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren bu tür hassas konularda, yalnızca resmî açıklamalara itibar etmesi oldukça önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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