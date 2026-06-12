Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "Emekli Maaşına Zam" Açıklaması
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Emekli maaşı zammına dair ortaya bir iddia atıldı. İddiaya göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AKP’li milletvekillerine “Emekli maaşları ile ilgili bir düzenleme gündeme gelir ve Meclis karar alırsa, biz uygularız. Biz ne yapıyorsak, Meclis’in aldığı kararlara göre yapıyoruz” dedi.
Söz konusu iddialara Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yalanlama geldi.
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Emekli maaşına zam iddiası.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "emekli maaşına zam" açıklaması.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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