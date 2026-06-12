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Dünyanın İlk Trilyoneri Resmen İlan Edildi: Elon Musk’ın Serveti Tesla ve SpaceX ile 1,1 Trilyon Doları Buldu

Dünyanın İlk Trilyoneri Resmen İlan Edildi: Elon Musk’ın Serveti Tesla ve SpaceX ile 1,1 Trilyon Doları Buldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.06.2026 - 09:49
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Teknoloji dünyasının en popüler isimlerinden Elon Musk, havacılık ve uzay şirketi SpaceX'in gerçekleştirdiği devasa halka arzın ardından dünya ekonomi tarihine geçti. Şirketin milyarlarca dolarlık yeni kaynak yaratmasıyla birlikte Elon Musk, serveti 1 trilyon dolar sınırını aşan ilk insan unvanını kazandı.

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Uzay taşımacılığı, uydu sistemleri ve yapay zeka projeleriyle küresel ölçekte faaliyet gösteren SpaceX, perşembe günü tamamlanan halka arz süreciyle 75 milyar dolarlık dev bir finansman sağladı.

Uzay taşımacılığı, uydu sistemleri ve yapay zeka projeleriyle küresel ölçekte faaliyet gösteren SpaceX, perşembe günü tamamlanan halka arz süreciyle 75 milyar dolarlık dev bir finansman sağladı.

Yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılaşan bu hamle, kurucu ortak Elon Musk'ın kişisel servetinde eşi benzeri görülmemiş bir sıçramaya yol açtı. Hisselerin borsada işlem görmeye başlaması, iş insanının finansal gücünü yepyeni bir boyuta taşıdı.

Finans analizleriyle tanınan Forbes dergisinin son verilerine göre, bu büyük arz öncesinde yaklaşık 780 milyar dolar nakit ve hisse değerine sahip olan ünlü girişimcinin net varlığı, son gelişmelerle birlikte 1,1 trilyon doların üzerine çıktı. 54 yaşındaki iş insanının varlık yapısında da bu süreçle birlikte köklü bir değişim yaşandı. Musk’ın toplam gücünün en büyük kaynağını artık otomotiv şirketi Tesla değil, yaklaşık 866 milyar dolar değerindeki SpaceX hisseleri oluşturuyor.

Sahip olduğu diğer tüm yatırımlar ve Tesla payları da hesaba katıldığında, 1,1 trilyon dolarlık yeni bakiye Musk'ı küresel zenginler listesinin zirvesinde tamamen ulaşılamaz bir noktaya yerleştirdi. Finans uzmanları, şu anki tablonun ekonomi tarihinde bir dönüm noktası olduğunu belirtiyor. En yakın rakiplerinin toplam varlıklarının 300 milyar dolar bandında seyrettiği düşünüldüğünde, lider konumdaki Musk'ın takipçilerine yaklaşık üç katlık bir fark attığı görülüyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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