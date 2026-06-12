Dünyanın İlk Trilyoneri Resmen İlan Edildi: Elon Musk’ın Serveti Tesla ve SpaceX ile 1,1 Trilyon Doları Buldu
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Teknoloji dünyasının en popüler isimlerinden Elon Musk, havacılık ve uzay şirketi SpaceX'in gerçekleştirdiği devasa halka arzın ardından dünya ekonomi tarihine geçti. Şirketin milyarlarca dolarlık yeni kaynak yaratmasıyla birlikte Elon Musk, serveti 1 trilyon dolar sınırını aşan ilk insan unvanını kazandı.
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Uzay taşımacılığı, uydu sistemleri ve yapay zeka projeleriyle küresel ölçekte faaliyet gösteren SpaceX, perşembe günü tamamlanan halka arz süreciyle 75 milyar dolarlık dev bir finansman sağladı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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