Dünyanın İlk Trilyoneri Resmen İlan Edildi: Elon Musk’ın Serveti Tesla ve SpaceX ile 1,1 Trilyon Doları Buldu

Yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılaşan bu hamle, kurucu ortak Elon Musk'ın kişisel servetinde eşi benzeri görülmemiş bir sıçramaya yol açtı. Hisselerin borsada işlem görmeye başlaması, iş insanının finansal gücünü yepyeni bir boyuta taşıdı.

Finans analizleriyle tanınan Forbes dergisinin son verilerine göre, bu büyük arz öncesinde yaklaşık 780 milyar dolar nakit ve hisse değerine sahip olan ünlü girişimcinin net varlığı, son gelişmelerle birlikte 1,1 trilyon doların üzerine çıktı. 54 yaşındaki iş insanının varlık yapısında da bu süreçle birlikte köklü bir değişim yaşandı. Musk’ın toplam gücünün en büyük kaynağını artık otomotiv şirketi Tesla değil, yaklaşık 866 milyar dolar değerindeki SpaceX hisseleri oluşturuyor.

Sahip olduğu diğer tüm yatırımlar ve Tesla payları da hesaba katıldığında, 1,1 trilyon dolarlık yeni bakiye Musk'ı küresel zenginler listesinin zirvesinde tamamen ulaşılamaz bir noktaya yerleştirdi. Finans uzmanları, şu anki tablonun ekonomi tarihinde bir dönüm noktası olduğunu belirtiyor. En yakın rakiplerinin toplam varlıklarının 300 milyar dolar bandında seyrettiği düşünüldüğünde, lider konumdaki Musk'ın takipçilerine yaklaşık üç katlık bir fark attığı görülüyor.