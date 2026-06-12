article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
2026 Dünya Kupası’nda Meksika Güney Afrika Maçına Damga Vuran Olay: Hakem Sampaio Neden Alay Konusu Oldu?

etiket 2026 Dünya Kupası’nda Meksika Güney Afrika Maçına Damga Vuran Olay: Hakem Sampaio Neden Alay Konusu Oldu?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.06.2026 - 07:36 Son Güncelleme: 12.06.2026 - 07:51
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

2026 Dünya Kupası heyecanı başlarken, Meksika ile Güney Afrika arasında oynanan karşılaşmaya futbolcuların performansı değil, Brezilyalı hakem Wilton Sampaio'nun iletişim kazası damga vurdu. Yeni VAR sistemi kapsamında verdiği kırmızı kart kararını tüm stadyuma mikrofonla açıklamaya çalışan tecrübeli hakemin sözlerinin hiç kimse tarafından anlaşılamaması, görüntülerin sosyal medyada hızla yayılarak küresel çapta alay konusu olmasına yol açtı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kuzey Amerika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası, yeşil sahalarda daha şeffaf bir yönetim sağlamak amacıyla hayata geçirilen yepyeni bir uygulamanın ilginç bir sınavına sahne oldu.

Kuzey Amerika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası, yeşil sahalarda daha şeffaf bir yönetim sağlamak amacıyla hayata geçirilen yepyeni bir uygulamanın ilginç bir sınavına sahne oldu.

Turnuvanın açılış fikstüründe yer alan Meksika ve Güney Afrika mücadelesinde görev yapan Brezilyalı hakem Wilton Sampaio, maçın kritik anlarından birinde Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla kenara gelerek pozisyonu izledi. İnceleme sonucunda Güney Afrikalı oyuncu Simba Zwane'ye kırmızı kart gösterme kararı alan Sampaio, yeni kurallar gereği bu kararının gerekçesini taraftarlarla paylaşmak için yaka mikrofonunu açtı. Ancak şeffaflık adına atılan bu devrim niteliğindeki adım, stadyumda ve ekran başındaki milyonlarca futbolsever için tam bir bilinmezliğe dönüştü.

Tecrübeli hakemin kararı İngilizce olarak açıklamaya çalışırken kurduğu cümleler ve telaffuzu öylesine karmaşıktı ki, ne tribündeki taraftarlar ne de maçı canlı aktaran spikerler durumu tam olarak çözebildi. Oyuncunun yüzüne yapılan sert müdahaleyi anlatmaya çabalayan fakat kelimeleri toparlamakta büyük güçlük çeken Sampaio'nun anonsu, stadyumda kısa süreli bir sessizliğin ardından şaşkınlık yarattı. Kırmızı kartın net gerekçesini aktarmak yerine anlaşılmaz bir kelimeler silsilesiyle konuşmasını tamamlayan hakemin o çaresiz anları, maçın skorunu ve oynanan futbolu gölgede bırakarak bir anda dijital dünyanın en çok konuşulan malzemesi haline geldi.

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından bu ilginç anonsun görüntüleri, çeşitli platformlarda defalarca paylaşıldı ve milyonlarca izlenmeye ulaştı. Taraftarlar, Brezilyalı hakemin ne söylemeye çalıştığını çözmek için esprili alt yazılar üretip durumu tiye alırken, uluslararası spor basını da bu anı turnuvanın ilk büyük iletişim fiyaskosu olarak okuyucularına sundu. Futbolda adaleti ve anlaşılırlığı artırmayı hedefleyen üst düzey teknolojinin, insan faktörüyle birleştiğinde ortaya çıkardığı bu beklenmedik komedi, 2026 Dünya Kupası'nın daha ilk günlerinden turnuva tarihinin en unutulmaz anları arasına şimdiden adını yazdırdı.

İşte hakemin anons yaptığı sırada yaşananlar:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın