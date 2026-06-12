2026 Dünya Kupası’nda Meksika Güney Afrika Maçına Damga Vuran Olay: Hakem Sampaio Neden Alay Konusu Oldu?
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2026 Dünya Kupası heyecanı başlarken, Meksika ile Güney Afrika arasında oynanan karşılaşmaya futbolcuların performansı değil, Brezilyalı hakem Wilton Sampaio'nun iletişim kazası damga vurdu. Yeni VAR sistemi kapsamında verdiği kırmızı kart kararını tüm stadyuma mikrofonla açıklamaya çalışan tecrübeli hakemin sözlerinin hiç kimse tarafından anlaşılamaması, görüntülerin sosyal medyada hızla yayılarak küresel çapta alay konusu olmasına yol açtı.
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Kuzey Amerika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası, yeşil sahalarda daha şeffaf bir yönetim sağlamak amacıyla hayata geçirilen yepyeni bir uygulamanın ilginç bir sınavına sahne oldu.
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İşte hakemin anons yaptığı sırada yaşananlar:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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