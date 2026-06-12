2026 Dünya Kupası’nda Meksika Güney Afrika Maçına Damga Vuran Olay: Hakem Sampaio Neden Alay Konusu Oldu?

Turnuvanın açılış fikstüründe yer alan Meksika ve Güney Afrika mücadelesinde görev yapan Brezilyalı hakem Wilton Sampaio, maçın kritik anlarından birinde Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla kenara gelerek pozisyonu izledi. İnceleme sonucunda Güney Afrikalı oyuncu Simba Zwane'ye kırmızı kart gösterme kararı alan Sampaio, yeni kurallar gereği bu kararının gerekçesini taraftarlarla paylaşmak için yaka mikrofonunu açtı. Ancak şeffaflık adına atılan bu devrim niteliğindeki adım, stadyumda ve ekran başındaki milyonlarca futbolsever için tam bir bilinmezliğe dönüştü.

Tecrübeli hakemin kararı İngilizce olarak açıklamaya çalışırken kurduğu cümleler ve telaffuzu öylesine karmaşıktı ki, ne tribündeki taraftarlar ne de maçı canlı aktaran spikerler durumu tam olarak çözebildi. Oyuncunun yüzüne yapılan sert müdahaleyi anlatmaya çabalayan fakat kelimeleri toparlamakta büyük güçlük çeken Sampaio'nun anonsu, stadyumda kısa süreli bir sessizliğin ardından şaşkınlık yarattı. Kırmızı kartın net gerekçesini aktarmak yerine anlaşılmaz bir kelimeler silsilesiyle konuşmasını tamamlayan hakemin o çaresiz anları, maçın skorunu ve oynanan futbolu gölgede bırakarak bir anda dijital dünyanın en çok konuşulan malzemesi haline geldi.

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından bu ilginç anonsun görüntüleri, çeşitli platformlarda defalarca paylaşıldı ve milyonlarca izlenmeye ulaştı. Taraftarlar, Brezilyalı hakemin ne söylemeye çalıştığını çözmek için esprili alt yazılar üretip durumu tiye alırken, uluslararası spor basını da bu anı turnuvanın ilk büyük iletişim fiyaskosu olarak okuyucularına sundu. Futbolda adaleti ve anlaşılırlığı artırmayı hedefleyen üst düzey teknolojinin, insan faktörüyle birleştiğinde ortaya çıkardığı bu beklenmedik komedi, 2026 Dünya Kupası'nın daha ilk günlerinden turnuva tarihinin en unutulmaz anları arasına şimdiden adını yazdırdı.