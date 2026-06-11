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2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?

etiket 2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.06.2026 - 00:57
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk düdük çaldı ve Meksika açılış maçında Güney Afrika'yı yendi. 

Yeni formatıyla ilk kez 48 takımın mücadele edeceği turnuva, genişletilmiş katılım yapısıyla dikkat çekiyor.

Türkiye de 2002 Dünya Kupası’nın ardından ilk kez finallerde yer alarak turnuvaya katılım sağlıyor.

11 Haziran Perşembe günü başlayan organizasyon, 19 Temmuz’da oynanacak final karşılaşmasıyla sona erecek. Açılış maçının ardından programda neler var?

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Turnuvanın ikinci maçı Guadalajara Stadı'nda.

Turnuvanın ikinci maçı Guadalajara Stadı'nda.

Dünya Kupası A Grubu mücadelesinde ikinci maç Türkiye saati ile sabah 05.00'te oynanacak. Güney Kore ve Çekya'nın karşılaşacağı maç TRT 1'den canlı yayınlanacak.  

Guadalajara Stadı'nda oynanacak maçta Kim Min Jae, Son, Kang-In, Schick, Soucek, Coufal, Darida gibi yıldızlar sahne alacak.

Üçüncü maç yine bir ev sahibi sahneye çıkıyor.

Üçüncü maç yine bir ev sahibi sahneye çıkıyor.

Günün ikinci maçı Türkiye saati ile 22.00'de oynanacak. Üçüncü ev sahibi Kanada, Toronto Stadyumu'nda İtalya'yı eleyerek gelen Bosna Hersek'i ağırlayacak. 

Bu maçta da Dzeko, Cyle Larin gibi tanıdık yüzleri görme şansımız olacak. 

Türkiye’nin maçları ne zaman?

Dünya Kupası D Grubu’nda mücadele edecek Milli Takımımız, ilk maçına 14 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 07.00’de Avustralya karşısında çıkacak.

Grubun ikinci maçı ise 20 Haziran’da saat 06.00’da Paraguay ile, son maçı ise ev sahiplerinden ABD ile 26 Haziran’da Türkiye saatiyle 05.00’te oynanacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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