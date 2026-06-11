2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?

Günün ikinci maçı Türkiye saati ile 22.00'de oynanacak. Üçüncü ev sahibi Kanada, Toronto Stadyumu'nda İtalya'yı eleyerek gelen Bosna Hersek'i ağırlayacak.

Bu maçta da Dzeko, Cyle Larin gibi tanıdık yüzleri görme şansımız olacak.

Türkiye’nin maçları ne zaman?

Dünya Kupası D Grubu’nda mücadele edecek Milli Takımımız, ilk maçına 14 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 07.00’de Avustralya karşısında çıkacak.

Grubun ikinci maçı ise 20 Haziran’da saat 06.00’da Paraguay ile, son maçı ise ev sahiplerinden ABD ile 26 Haziran’da Türkiye saatiyle 05.00’te oynanacak.