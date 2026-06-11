2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk düdük çaldı ve Meksika açılış maçında Güney Afrika'yı yendi.
Yeni formatıyla ilk kez 48 takımın mücadele edeceği turnuva, genişletilmiş katılım yapısıyla dikkat çekiyor.
Türkiye de 2002 Dünya Kupası’nın ardından ilk kez finallerde yer alarak turnuvaya katılım sağlıyor.
11 Haziran Perşembe günü başlayan organizasyon, 19 Temmuz’da oynanacak final karşılaşmasıyla sona erecek. Açılış maçının ardından programda neler var?
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Turnuvanın ikinci maçı Guadalajara Stadı'nda.
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Üçüncü maç yine bir ev sahibi sahneye çıkıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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