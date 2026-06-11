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Kupa Günlüğü: Bugün Dünya Kupası'nda Neler Oldu?

etiket Kupa Günlüğü: Bugün Dünya Kupası'nda Neler Oldu?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.06.2026 - 00:43
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11 Haziran'da Dünya Kupası'nda ilk düdük çaldı. Meksika-Güney Afrika maçıyla başlayan kupada ilk gün neler yaşandı? İlk güne dair detaylar haberimizde...

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Kırmızı kartlar ve goller maça damga vurdu.

Kırmızı kartlar ve goller maça damga vurdu.

Futbolseverler bir açılış maçı için pek görülmeyen bir senaryoyla karşılaştı. Güney Afrika iki, Meksika bir kırmızı kart görerek üç kırmızı kartın çıktığı ilginç bir maça şahitlik ettiler. 

Meksika iki golle üç puanı alırken gelecek iki maç için de moral buldu.

İlk maç sonunda oluşan puan durumu:

İlk maç sonunda oluşan puan durumu:

Açılış seremonisi renkli anlara sahne oldu.

Açılış seremonisi renkli anlara sahne oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası, Meksika ile Güney Afrika arasında oynanan açılış karşılaşması öncesinde düzenlenen törenle başladı.

Estadio Azteca’da, maçın başlamasına yaklaşık iki saat kala gerçekleştirilen açılış seremonisi renkli görüntülere sahne oldu.

Shakira ve Burna Boy, turnuvanın resmi şarkısı “Dai Dai”yi seslendirirken; Maná, Los Ángeles Azules ve Belinda gibi isimler de sahne aldı.

Konserlerin ardından stadyumun çatısında kullanılan Meksika bayrağı renklerindeki sis efektleri, açılış gecesine görsel bir atmosfer kattı.

Meksika tarihe geçti.

Meksika tarihe geçti.

Meksika, 2026 FIFA Dünya Kupası için kapılarını açarak turnuva tarihinde en fazla ev sahipliği yapan ülke konumuna ulaştı.

Meksika, daha önce 1970 ve 1986 yıllarında düzenlenen Dünya Kupası’nın ardından 2026’da da organizasyona ev sahipliği yaparak üç ayrı turnuvada sahne alan ilk ülke olarak kayıtlara geçti.

Meksika - Güney Afrika açılış maçı ile birlikte tüm turnuvaların açılış karşılaşması Estadio Azteca’da oynanmış oldu. Bu durum, stadyumu da şehrin ev sahipliğiyle birlikte üç Dünya Kupası açılışına sahne olan tek stat olarak tarihe geçirdi.

Omar Artan ülkesinde kahraman gibi karşılandı.

Omar Artan ülkesinde kahraman gibi karşılandı.

Somalili hakem Omar Artan ülkesinde büyük bir kalabalığa seslendi. Halkının büyük desteğiyle karşılaşan hakemin gurur dolu anları kameralara da yansıdı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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