Kupa Günlüğü: Bugün Dünya Kupası'nda Neler Oldu?

Futbolseverler bir açılış maçı için pek görülmeyen bir senaryoyla karşılaştı. Güney Afrika iki, Meksika bir kırmızı kart görerek üç kırmızı kartın çıktığı ilginç bir maça şahitlik ettiler.

Meksika iki golle üç puanı alırken gelecek iki maç için de moral buldu.