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2026 Dünya Kupası Resmen Başladı: Meksika Açılış Maçında Güney Afrika'ya Şans Tanımadı

2026 Dünya Kupası Resmen Başladı: Meksika Açılış Maçında Güney Afrika'ya Şans Tanımadı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.06.2026 - 00:26
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Dünya Kupası bugün resmen başladı! Meksika'daki Azteca Stadı'nda Meksika ve Güney Afrika kozlarını paylaştı. Meksika'nın üstün bir oyun sergilediği maçta futbolseverler iki gol üç kırmızı kart izledi.

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Meksika'dan harika başlangıç!

Meksika'dan harika başlangıç!

2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçı’nda Meksika, Güney Afrika’yı 2-0 mağlup ederek turnuvaya 3 puanla başladı.

Taraftar desteğini arkasına alarak maça etkili başlayan Meksika, 9. dakikada Julián Quiñones’in golüyle öne geçti. Maç boyunca rakibini savunmaya zorlayan ev sahibi ekip, özellikle sağ kanattan geliştirdiği ataklarla Güney Afrika kalesinde etkili olmaya çalıştı.

İlk yarının son bölümünde bir kez daha Quiñones ile gole yaklaşan Meksika, direği geçemedi ve devre arasına 1-0 üstünlükle gitti.

İkinci yarıya kırmızı kartlar damga vurdu.

İkinci yarıya kırmızı kartlar damga vurdu.

İkinci yarının hemen başında Güney Afrika’nın 10 kişi kalmasıyla oyunun kontrolünü iyice eline alan Meksika, baskısını artırdı. Ev sahibi ekip, 66. dakikada Raúl Jiménez’in golüyle farkı ikiye çıkardı.

Oyunda tutunmaya çalışan Güney Afrika, 84. dakikada Themba Zwane’nin kırmızı kart görmesiyle sahada 9 kişi kaldı. Meksika ise maçın son bölümünü 10 kişi tamamladı; César Montes’in kırmızı kartı sonrası sahada sayısal denge yeniden değişse de skor değişmedi ve Meksika karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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