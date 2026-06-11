2026 Dünya Kupası Resmen Başladı: Meksika Açılış Maçında Güney Afrika'ya Şans Tanımadı

2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçı’nda Meksika, Güney Afrika’yı 2-0 mağlup ederek turnuvaya 3 puanla başladı.

Taraftar desteğini arkasına alarak maça etkili başlayan Meksika, 9. dakikada Julián Quiñones’in golüyle öne geçti. Maç boyunca rakibini savunmaya zorlayan ev sahibi ekip, özellikle sağ kanattan geliştirdiği ataklarla Güney Afrika kalesinde etkili olmaya çalıştı.

İlk yarının son bölümünde bir kez daha Quiñones ile gole yaklaşan Meksika, direği geçemedi ve devre arasına 1-0 üstünlükle gitti.