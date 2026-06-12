Beyaz Et Devlerine Büyük Operasyon: 13 Şirkete Denetim Kayyumu Atandı, 32 Kişi Gözaltına Alındı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, beyaz et sektöründe serbest rekabet ortamını ihlal ederek fiyatları tüketici aleyhine yönlendirdiği değerlendirilen 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Soruşturma kapsamındaki 13 şirkete de denetim kayyumu atandı.
Mynet’te yer alan habere göre; denetim kayyumu atanan şirketler arasında Türkiye’nin beyaz et devleri olan Şenpiliç, Banvit, Kesklinoğlu, Gedik, Lezita gibi firmalar da yer alıyor.
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Operasyonun detaylarını sosyal medyadan duyuran Adalet Bakanı Akın Gürlek, şu ifadeleri kullandı:
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Denetim kayyumu atanan şirketler arasında Türkiye’nin beyaz et devleri olan Şenpiliç, Banvit, Kesklinoğlu, Gedik, Lezita gibi firmalar da yer alıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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