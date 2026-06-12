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Beyaz Et Devlerine Büyük Operasyon: 13 Şirkete Denetim Kayyumu Atandı, 32 Kişi Gözaltına Alındı

Beyaz Et Devlerine Büyük Operasyon: 13 Şirkete Denetim Kayyumu Atandı, 32 Kişi Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.06.2026 - 09:09 Son Güncelleme: 12.06.2026 - 10:03
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, beyaz et sektöründe serbest rekabet ortamını ihlal ederek fiyatları tüketici aleyhine yönlendirdiği değerlendirilen 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Soruşturma kapsamındaki 13 şirkete de denetim kayyumu atandı.

Mynet’te yer alan habere göre; denetim kayyumu atanan şirketler arasında Türkiye’nin beyaz et devleri olan Şenpiliç, Banvit, Kesklinoğlu, Gedik, Lezita gibi firmalar da yer alıyor.

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Operasyonun detaylarını sosyal medyadan duyuran Adalet Bakanı Akın Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

Operasyonun detaylarını sosyal medyadan duyuran Adalet Bakanı Akın Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

'Vatandaşlarımızın temel gıda ürünlerine adil, güvenli ve makul koşullarda ulaşabilmesi ile tüketici haklarının korunması, en hassas olduğumuz konuların başında gelmektedir. Adalet, İçişleri, Ticaret ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarımız bu hedef doğrultusunda koordinasyon ve eşgüdüm içinde hareket etmektedir.

Beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışlarına ve tüketici mağduriyetine yol açtığı değerlendirilen eylemlere yönelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde 8 ilde eş zamanlı adli operasyon gerçekleştirilmiştir.

Milletimizin temel gıda tedarik zincirinin kesintiye uğramaması ve ticari faaliyetlerin hukuka uygun, şeffaf ve denetlenebilir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla soruşturma kapsamındaki 13 şirkete denetim kayyımı atanmıştır.

Yürütülen soruşturma kapsamında; serbest rekabet ortamını ihlal ederek fiyatları tüketici aleyhine yönlendirdiği değerlendirilen 32 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulanmıştır.

Hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde; vatandaşlarımızın ekonomik haklarını zedeleyen, piyasa düzenini bozmaya teşebbüs eden ve haksız kazanç sağlamaya yönelik hiçbir usulsüzlüğe müsamaha gösterilmeyecektir.

Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze ve bu süreçteki değerli katkılarından ötürü Rekabet Kurumu, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Genel Müdürlüğü ile MASAK yetkililerine teşekkür ediyorum.'

Denetim kayyumu atanan şirketler arasında Türkiye’nin beyaz et devleri olan Şenpiliç, Banvit, Kesklinoğlu, Gedik, Lezita gibi firmalar da yer alıyor.

Denetim kayyumu atanan şirketler arasında Türkiye’nin beyaz et devleri olan Şenpiliç, Banvit, Kesklinoğlu, Gedik, Lezita gibi firmalar da yer alıyor.

Gözaltına alınanlardan bazıları şunlar:

Banvit CEO'su Tolga Gündüz

Gedik Pazarlama Müdürü Nihat Özbey

Keskinoğlu Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı

Şenpiliç Finansman Yöneticisi Zeynep Çiçek

Orvital Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan Tiryakioğlu

Lezita Yönetim Kurulu Üyesi Ergun Abalıoğlu

Lezita Genel Müdür Yardımcısı Muammer Harmanco

Denetim kayyumu nedir?

Denetim kayyumu; devam eden bir adli soruşturma sürecinde şirket yönetimini tamamen devralmak yerine, mevcut yönetimin aldığı kararları, ticari faaliyetleri ve finansal işlemleri hukuka uygunluk açısından adım adım incelemekle görevlendirilen mahkeme atamalı resmi bir denetçidir. Bu atamanın tüketici lehine en büyük faydası, soruşturma altındaki şirketlerin üretim ve tedarik süreçlerinin sekteye uğramasını engelleyerek piyasada ürün kıtlığı yaşanmasının önüne geçmesidir. Aynı zamanda bu sıkı denetim sayesinde; söz konusu şirketlerin stokçuluk yapması, malları satıştan kaçırması veya aralarında anlaşıp kartel oluşturarak suni fiyat artışlarına gitmesi engellenir; böylece vatandaşlarımızın temel gıda ürünlerine kesintisiz, adil ve şeffaf fiyatlarla ulaşması yasal güvence altına alınmış olur.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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