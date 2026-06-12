Altında 5 Ayın Tüm Kazancı Eridi! Uzman İsim "Dip Görüldü mü?" Sorusuna Bu Seviyeyi İşaret Etti
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Altın fiyatlarında son ayların en sert geri çekilmesi yaşandı. Geçen haftayı 6.407 TL seviyesinden kapatan gram altın, yeni güne düşüşle başladı. Yatırımcı 'Altın ne olacak?' sorusunun yanıtı için uzman yorumlarına kilitlendi. Uzman isim altında dip seviyeye işaret ederek yeni rakam verdi.
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Altın fiyatları: Altın ne kadar?
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Altında ilk 5 ayın kazancı eridi. Altın neden düştü?
Altın alınır mı? Uzman isim "dip seviyeyi" paylaştı, rakam verdi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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