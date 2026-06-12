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Altında 5 Ayın Tüm Kazancı Eridi! Uzman İsim "Dip Görüldü mü?" Sorusuna Bu Seviyeyi İşaret Etti

Altında 5 Ayın Tüm Kazancı Eridi! Uzman İsim "Dip Görüldü mü?" Sorusuna Bu Seviyeyi İşaret Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
12.06.2026 - 10:27
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Altın fiyatlarında son ayların en sert geri çekilmesi yaşandı. Geçen haftayı 6.407 TL seviyesinden kapatan gram altın, yeni güne düşüşle başladı. Yatırımcı 'Altın ne olacak?' sorusunun yanıtı için uzman yorumlarına kilitlendi. Uzman isim altında dip seviyeye işaret ederek yeni rakam verdi.

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Altın fiyatları: Altın ne kadar?

Altın fiyatları: Altın ne kadar?

Altın fiyatları son ayların dip seviyesini gördü. Altında yaşanan sert geri çekilmenin ardından güvenli liman fiyatları günü gününe araştırılmaya başlandı. Altın fiyatları ne oldu? Altın ne kadar? İşte altında son durum ve altın fiyatları...

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 6 bin 224 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın fiyatı 10 bin 167 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 20 bin 328 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 40 bin 524 TL

Ons altın fiyatı

Ons altın 4 bin 178 dolar

Altında ilk 5 ayın kazancı eridi. Altın neden düştü?

Altında ilk 5 ayın kazancı eridi. Altın neden düştü?

Gram altın, geride bıraktığımız yılı 5.952 TL seviyesinde tamamlamıştı. 2026 yılının ilk 5,5 ayı geride kalırken yaşanan bu son sert düşüş, altının yıl içindeki tüm kazanımlarını neredeyse sıfırladı. Ocak ayında 7.811 TL ile tarihi zirvesini gören gram altın, bu dönemde yatırımcısına getiri sunamadığı gibi, yılın ilk 5 ayında yüzde 16,6 olarak gerçekleşen enflasyon karşısında da değer kaybetti. Böylece gram altın, dönem itibarıyla en kötü performans gösteren yatırım araçlarından biri olarak öne çıktı. Mart ayından itibaren Orta Doğu’daki gerilimlerin gölgesinde şekillenen “yüksek petrol fiyatı, yüksek enflasyon ve yüksek faiz” sarmalı, altındaki satış baskısını derinleştiren ana unsurlar oldu.

Altın alınır mı? Uzman isim "dip seviyeyi" paylaştı, rakam verdi.

Altın alınır mı? Uzman isim "dip seviyeyi" paylaştı, rakam verdi.

Piyasalarda 6 bin TL sınırının altından gelen tepki alımlarının ardından 'Altında dip görüldü mü?', 'Altın alınır mı?' soruları gündeme geldi. Piyasadaki son durumu ve kritik beklentileri değerlendiren Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yusuf Kavak, gram altının yönünü hem ons altın hem de dolar/TL kuru dengesinin belirlediğini hatırlattı. Küresel gelişmelerin bu iki enstrüman üzerindeki etkisine dikkat çeken Kavak, yatırımcıların yakından takip etmesi gereken teknik seviyeleri paylaştı.

Ons altının piyasalardaki baskıyla birlikte 3.800-3.900 dolar bandına çekilmesi durumunda, iç piyasada gram altının da 5.800-5.850 TL seviyelerine kadar gerileyebileceğini belirten Yusuf Kavak, yükseliş senaryoları için ise şu ifadeleri kullandı:

Gram altın fiyatlaması hem ons altın hem de dolar/TL kuru bileşenlerinden oluştuğu için kritik destek ve direnç seviyeleri, bu iki enstrümanın birbiriyle olan dengesine ve küresel gelişmelere bağlı senaryolarda önem kazanır.'

Temel tarafta Orta Doğu’daki jeopolitik risklerin ve ABD Merkez Bankası (FED) faiz beklentilerinin kritik rol oynamaya devam ettiğini vurgulayan Kavak, ons altının 4.250 dolar sınırını aşması halinde gram altının yeni bir destek bulacağını ifade etti. Kavak, gram altında daha yukarıdaki ana hedef olan 6.550-6.600 TL bandının test edilebilmesi için ise ons altının küresel piyasalarda 4.400 dolar seviyesine ulaşması gerektiğinin altını çizdi.

(Bu içerikte yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir.)

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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