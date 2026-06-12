Altında 5 Ayın Tüm Kazancı Eridi! Uzman İsim "Dip Görüldü mü?" Sorusuna Bu Seviyeyi İşaret Etti

Piyasalarda 6 bin TL sınırının altından gelen tepki alımlarının ardından 'Altında dip görüldü mü?', 'Altın alınır mı?' soruları gündeme geldi. Piyasadaki son durumu ve kritik beklentileri değerlendiren Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yusuf Kavak, gram altının yönünü hem ons altın hem de dolar/TL kuru dengesinin belirlediğini hatırlattı. Küresel gelişmelerin bu iki enstrüman üzerindeki etkisine dikkat çeken Kavak, yatırımcıların yakından takip etmesi gereken teknik seviyeleri paylaştı.

Ons altının piyasalardaki baskıyla birlikte 3.800-3.900 dolar bandına çekilmesi durumunda, iç piyasada gram altının da 5.800-5.850 TL seviyelerine kadar gerileyebileceğini belirten Yusuf Kavak, yükseliş senaryoları için ise şu ifadeleri kullandı:

“Gram altın fiyatlaması hem ons altın hem de dolar/TL kuru bileşenlerinden oluştuğu için kritik destek ve direnç seviyeleri, bu iki enstrümanın birbiriyle olan dengesine ve küresel gelişmelere bağlı senaryolarda önem kazanır.'

Temel tarafta Orta Doğu’daki jeopolitik risklerin ve ABD Merkez Bankası (FED) faiz beklentilerinin kritik rol oynamaya devam ettiğini vurgulayan Kavak, ons altının 4.250 dolar sınırını aşması halinde gram altının yeni bir destek bulacağını ifade etti. Kavak, gram altında daha yukarıdaki ana hedef olan 6.550-6.600 TL bandının test edilebilmesi için ise ons altının küresel piyasalarda 4.400 dolar seviyesine ulaşması gerektiğinin altını çizdi.

(Bu içerikte yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir.)