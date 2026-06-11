TMSF Savunma Sanayinin Önemli Şirketini Satışa Çıkardı: Muhammen Bedel 416 Milyon Dolar
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FETÖ ile iltisaklı olduğu iddiasıyla 2025’te kayyum atanan ve TMSF’ye devredilen Assan Group Ticari ve İktisadi Bütünlüğü satışa çıkarıldı. Resmî Gazete’de yer alan satış ilanında, satışın açık artırma usulüyle yapılacağı belirtildi. TMSF’nin şirket için belirlediği muhammen bedel ise 416 milyon dolar (yaklaşık 19,2 milyar lira).
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Geçtiğimiz yıl düzenlenen FETÖ operasyonunda Assan Group’un sahibi Emin Öner, genel müdürü Gürcan Okumuş ve iki yöneticisi tutuklanmış, şirkete kayyum atanmıştı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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