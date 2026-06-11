TMSF Savunma Sanayinin Önemli Şirketini Satışa Çıkardı: Muhammen Bedel 416 Milyon Dolar

TMSF, savunma sanayinde 60’tan fazla ülkeye ihracat yapan şirketi rekor bedelle satışa çıkardı.

İhale, 8 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.00’de TMSF’nin İstanbul’un Esentepe ilçesindeki konferans salonunda düzenlenecek. Kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılmasıyla ihale başlayacak.

Açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesinin oluşturulmasının ardından açık artırmaya geçilecek.

Assan Group Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nün muhammen bedeli 416 milyon 500 bin dolar (yaklaşık 19,2 milyar lira) olarak belirlendi.

İhaleye katılabilmek için sunulması gereken teminat tutarı 41 milyon 650 bin dolar (yaklaşık 1,92 milyar lira) olacak.