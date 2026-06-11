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TMSF Savunma Sanayinin Önemli Şirketini Satışa Çıkardı: Muhammen Bedel 416 Milyon Dolar

TMSF Savunma Sanayinin Önemli Şirketini Satışa Çıkardı: Muhammen Bedel 416 Milyon Dolar

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.06.2026 - 12:49
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FETÖ ile iltisaklı olduğu iddiasıyla 2025’te kayyum atanan ve TMSF’ye devredilen Assan Group Ticari ve İktisadi Bütünlüğü satışa çıkarıldı. Resmî Gazete’de yer alan satış ilanında, satışın açık artırma usulüyle yapılacağı belirtildi. TMSF’nin şirket için belirlediği muhammen bedel ise 416 milyon dolar (yaklaşık 19,2 milyar lira).

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Geçtiğimiz yıl düzenlenen FETÖ operasyonunda Assan Group’un sahibi Emin Öner, genel müdürü Gürcan Okumuş ve iki yöneticisi tutuklanmış, şirkete kayyum atanmıştı.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen FETÖ operasyonunda Assan Group’un sahibi Emin Öner, genel müdürü Gürcan Okumuş ve iki yöneticisi tutuklanmış, şirkete kayyum atanmıştı.

TMSF, savunma sanayinde 60’tan fazla ülkeye ihracat yapan şirketi rekor bedelle satışa çıkardı.

İhale, 8 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.00’de TMSF’nin İstanbul’un Esentepe ilçesindeki konferans salonunda düzenlenecek. Kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılmasıyla ihale başlayacak.

Açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesinin oluşturulmasının ardından açık artırmaya geçilecek.

Assan Group Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nün muhammen bedeli 416 milyon 500 bin dolar (yaklaşık 19,2 milyar lira) olarak belirlendi.

İhaleye katılabilmek için sunulması gereken teminat tutarı 41 milyon 650 bin dolar (yaklaşık 1,92 milyar lira) olacak.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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