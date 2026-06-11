Altın Fiyatlarındaki Kayıp Sürüyor: Gram Altın Uzun Bir Aradan Sonra 6 Bin Liranın Altına Düşebilir

Altının ons fiyatı geçtiğimiz aylarda 5 bin doların üzerine çıkarken, gram altın ise 8 bin liraya yaklaşmıştı. 11 Haziran’da ise altının ons fiyatı 4 bin 8 dolara kadar geriledi. İç piyasada 24 ayar gram altın ise 6 bin 70 lira oldu.

Zirveden itibaren yaşanan düşüşün boyutu %-25’e yaklaştı. Sadece haziran ayında ise ons fiyatında yaklaşık %-10,00 civarında bir düşüş gerçekleşti.

Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, altın fiyatlarında yaşananları şöyle anlattı:

'Çatışma, enerji arzını tehdit etmeye ve enflasyon risklerini yüksek tutmaya devam ettiği sürece, yatırımcıların altının geleneksel portföy çeşitlendirme aracı rolünden ziyade, daha uzun süre yüksek faiz oranları beklentisine odaklanmaları muhtemeldir. İvmenin geri dönmesi için altın fiyatlarının 4.600 dolar civarındaki 50 günlük hareketli ortalamayı zorlamadan önce ons başına 4.500 doları yeniden kazanması gerekiyor. O zamana kadar yatırımcılar, muhtemelen aşağı yönlü risklere odaklanmaya devam edecekler.'