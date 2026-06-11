article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Altın Fiyatlarındaki Kayıp Sürüyor: Gram Altın Uzun Bir Aradan Sonra 6 Bin Liranın Altına Düşebilir

Altın Fiyatlarındaki Kayıp Sürüyor: Gram Altın Uzun Bir Aradan Sonra 6 Bin Liranın Altına Düşebilir

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.06.2026 - 12:24
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Geçtiğimiz aylarda rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları, Orta Doğu’da savaşta barış ihtimalinin ortaya çıkmasıyla birlikte düşüşe geçmişti. Altının ons fiyatı 4 bin 83 dolara kadar gerilerken, Türkiye’de gram altın da uzun bir aradan sonra 6 bin lira seviyesinin altına düşmeye yaklaştı. Kapalıçarşı’da gram altın fiyatı 6 bin 70 lira oldu. Uzmanlar altında uzun dönemde yükseliş umutlarını korusa da yatırımcılar kayıplarını sınırlamak için altın satışına devam ediyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Altın fiyatları son yıllardaki en büyük düşüş dalgalarından birini yaşıyor.

Altın fiyatları son yıllardaki en büyük düşüş dalgalarından birini yaşıyor.

Altının ons fiyatı geçtiğimiz aylarda 5 bin doların üzerine çıkarken, gram altın ise 8 bin liraya yaklaşmıştı. 11 Haziran’da ise altının ons fiyatı 4 bin 8 dolara kadar geriledi. İç piyasada 24 ayar gram altın ise 6 bin 70 lira oldu.

Zirveden itibaren yaşanan düşüşün boyutu %-25’e yaklaştı. Sadece haziran ayında ise ons fiyatında yaklaşık %-10,00 civarında bir düşüş gerçekleşti.

Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, altın fiyatlarında yaşananları şöyle anlattı:

'Çatışma, enerji arzını tehdit etmeye ve enflasyon risklerini yüksek tutmaya devam ettiği sürece, yatırımcıların altının geleneksel portföy çeşitlendirme aracı rolünden ziyade, daha uzun süre yüksek faiz oranları beklentisine odaklanmaları muhtemeldir. İvmenin geri dönmesi için altın fiyatlarının 4.600 dolar civarındaki 50 günlük hareketli ortalamayı zorlamadan önce ons başına 4.500 doları yeniden kazanması gerekiyor. O zamana kadar yatırımcılar, muhtemelen aşağı yönlü risklere odaklanmaya devam edecekler.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın