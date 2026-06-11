Altın Fiyatlarındaki Kayıp Sürüyor: Gram Altın Uzun Bir Aradan Sonra 6 Bin Liranın Altına Düşebilir
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Geçtiğimiz aylarda rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları, Orta Doğu’da savaşta barış ihtimalinin ortaya çıkmasıyla birlikte düşüşe geçmişti. Altının ons fiyatı 4 bin 83 dolara kadar gerilerken, Türkiye’de gram altın da uzun bir aradan sonra 6 bin lira seviyesinin altına düşmeye yaklaştı. Kapalıçarşı’da gram altın fiyatı 6 bin 70 lira oldu. Uzmanlar altında uzun dönemde yükseliş umutlarını korusa da yatırımcılar kayıplarını sınırlamak için altın satışına devam ediyor.
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Altın fiyatları son yıllardaki en büyük düşüş dalgalarından birini yaşıyor.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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