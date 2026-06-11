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Yapay Zeka Fotoğraflarıyla Kendini MİT'çi Gibi Gösteren Şahıs Yakalandı

Yapay Zeka Fotoğraflarıyla Kendini MİT'çi Gibi Gösteren Şahıs Yakalandı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
11.06.2026 - 11:56
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Yapay zeka yoluyla aralarında MİT (Milli İstihbarat Teşkilatı) Başkanı İbrahim Kalın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gibi kişilerle irtibatlıymış gibi paylaşan ve kimi paylaşımlarında kendisini devletin kritik binalarındaymış gibi gösteren B.N.E. Gaziantep Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

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Kendisine editler yapıyordu

Kendisine editler yapıyordu

Gaziantep’te oturduğu öğrenilen şahsın uzun süredir kendisini kamu yöneticileri ve birimleriyle ilişkiliymiş gibi gösteren yapay zeka destekli içerikler üretip paylaştığı tespit edildi. Aralarında MİT Başkanı İbrahim Kalın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de olduğu kişilerle oluşturduğu yapay zeka destekli görüntülerle paylaşım yapan şahıs gözaltına alındı.

Kendisini devlet kurumlarıyla bağlantılıymış gibi paylaşmış

B.N.E. hakkında 'kişisel bilgileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçlarından UYAP kaydının bulunduğu, şüphelinin bu yıl Gaziantep Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçlarından da gözaltına alındığı öğrenildi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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