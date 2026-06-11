Yapay Zeka Fotoğraflarıyla Kendini MİT'çi Gibi Gösteren Şahıs Yakalandı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yapay zeka yoluyla aralarında MİT (Milli İstihbarat Teşkilatı) Başkanı İbrahim Kalın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gibi kişilerle irtibatlıymış gibi paylaşan ve kimi paylaşımlarında kendisini devletin kritik binalarındaymış gibi gösteren B.N.E. Gaziantep Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kendisine editler yapıyordu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kendisini devlet kurumlarıyla bağlantılıymış gibi paylaşmış
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın