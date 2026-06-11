Aboneliklere e-Devlet ve Biyometrik Doğrulama: Telefon ve İnternet Aboneliklerinde Yeni Dönem

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, telekomünikasyon sektöründe kimlik hırsızlığının ve izinsiz hat kullanımının önüne geçmek amacıyla abonelik şartlarını tamamen baştan yazdı. 25 Haziran 2026 tarihi itibarıyla uygulamaya konulacak olan yeni sistem, hem yeni hat alacak vatandaşları hem de mevcut aboneleri kapsayan oldukça sıkı denetim mekanizmalarını beraberinde getiriyor.

Artık sözleşmeler ister kağıt üzerinde ister dijital ortamda yapılsın, başvuru sahibinin kim olduğunu kanıtlaması için teknolojik yöntemler devreye girecek. Yeni dönemde hat açtırmak isteyen bir vatandaşın kimliği; yüz tanıma sistemleri, parmak izi, çipli kimlik kartları veya e-Devlet üzerinden yakın alan iletişimi (NFC) teknolojileriyle anında teyit edilecek. Bayilere giderek şahsen yapılan başvurularda ise güvenlik seviyesi bir adım daha ileriye taşınarak, işlem esnasında müşterinin video kaydı alınabilecek. Yabancı uyruklu kişilerin kontrolleri elektronik ortamda Göç İdaresi Başkanlığı veri tabanından sağlanırken, diplomatik görevlilerin onay işlemleri Dışişleri Bakanlığı ağı üzerinden yürütülecek.

Yeni yönetmeliğin getirdiği bir diğer kritik yenilik ise bir kişinin üzerine açılabilecek hat sayısına getirilen katı sınırlar oldu. Telekomünikasyon şirketleri artık kurumun belirlediği limitlerin üzerinde aynı kişi adına yeni bir abonelik başlatamayacak. Bununla da yetinmeyen operatörler, her üç ayda bir sistemlerindeki tüm bireysel ve kurumsal kullanıcıların aktifliğini incelemekle yükümlü olacak. Şirket hatlarında ise sadece yetkili kişinin doğrulanmasıyla kalınmayacak, o firmanın ticari hayatına yasal olarak devam edip etmediği de resmi kanallardan düzenli olarak sorgulanacak.

Bu sıkı denetimler sonucunda sistemde kimliği doğrulanamayan kullanıcılara, operatörler tarafından önce kısa mesajla resmi bir uyarı gönderilecek. Mesajın ardından geçen 30 günlük süre zarfında kimliğini ispatlamayan abonelerin iletişim haklarına kısıtlama getirilecek. Eğer bu belirsizlik durumu 90 gün boyunca kesintisiz devam ederse söz konusu hat tamamen kullanıma kapatılarak iptal edilecek. Kurumsal şirket hatlarında ise yetkili kişinin doğrulanamaması durumunda iletişim hemen kesilmese de, şirkete yeni bir yasal temsilci atanana kadar sistem üzerinden hiçbir abonelik işlemi yapılamayacak. Uygulamaya alınacak bu kapsamlı kurallar bütünü sayesinde, başkasının adına gizlice hat çıkarma devrinin kapanması ve iletişim ağlarındaki güvenliğin en üst düzeye çıkarılması hedefleniyor.