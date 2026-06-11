Aboneliklere e-Devlet ve Biyometrik Doğrulama: Telefon ve İnternet Aboneliklerinde Yeni Dönem
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından alınan yeni kararlara göre, 25 Haziran 2026'dan itibaren telefon ve internet aboneliklerinde e-Devlet, biyometrik doğrulama ve video kaydı gibi üst düzey güvenlik önlemleri zorunlu hale geliyor. Sahte hat açılışlarını bitirecek bu büyük değişimle birlikte, bilgilerini doğrulamayanların hatları tamamen kapatılacak.
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Türkiye'de milyonlarca telefon ve internet kullanıcısını yakından ilgilendiren çok önemli bir düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak resmiyet kazandı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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