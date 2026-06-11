Milyonlarca Öğrenci ve Öğretmenin Beklediği Karar: Bakan Yusuf Tekin, Ara Tatil İçin Son Kararı Açıkladı

Gelecek eğitim öğretim yılından itibaren hayata geçirilecek düzenlemelerin başında, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) binalarında güvenliği artırmak amacıyla sınıflara yerleştirilecek kameralar geliyor. Sadece sınav süresince aktif olacak bu kameralarla olası aksaklıkların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Bakan Tekin, hem LGS hem de YKS'de öğrencilerin sadece dağıtılan resmi müfredat ve dijital materyallerden sorumlu olacağını, dışarıdan hiçbir kaynağa ihtiyaç duyulmayacağını net bir dille ifade etti.