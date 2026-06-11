Milyonlarca Öğrenci ve Öğretmenin Beklediği Karar: Bakan Yusuf Tekin, Ara Tatil İçin Son Kararı Açıkladı
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS'de kamera uygulamasından okul kayıtlarında kura sistemine, ara tatil tarihlerinden zorunlu eğitimin geleceğine kadar eğitim sistemini kökten etkileyecek çok önemli yenilikleri duyurdu.
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kazakistan dönüşü uçakta yaptığı açıklamalarda, milyonlarca öğrenci ve veliyi doğrudan ilgilendiren yeni kararları paylaştı.
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Ara tatil ve adrese dayalı kayıt sistemi hakkında yeni kararlar:
Eğitim dünyasında uzun vadeli bir tartışma başlatmak istediklerini dile getiren Bakan Tekin, dünyadaki örnekleri hatırlatarak 12 yıllık zorunlu eğitim süresinin günümüz bilgi çağında yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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