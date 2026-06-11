article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Milyonlarca Öğrenci ve Öğretmenin Beklediği Karar: Bakan Yusuf Tekin, Ara Tatil İçin Son Kararı Açıkladı

Milyonlarca Öğrenci ve Öğretmenin Beklediği Karar: Bakan Yusuf Tekin, Ara Tatil İçin Son Kararı Açıkladı

Ara tatil
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.06.2026 - 07:19
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS'de kamera uygulamasından okul kayıtlarında kura sistemine, ara tatil tarihlerinden zorunlu eğitimin geleceğine kadar eğitim sistemini kökten etkileyecek çok önemli yenilikleri duyurdu.

Kaynak: Akif Bülbül / Türkiye Gazetesi

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kazakistan dönüşü uçakta yaptığı açıklamalarda, milyonlarca öğrenci ve veliyi doğrudan ilgilendiren yeni kararları paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kazakistan dönüşü uçakta yaptığı açıklamalarda, milyonlarca öğrenci ve veliyi doğrudan ilgilendiren yeni kararları paylaştı.

Gelecek eğitim öğretim yılından itibaren hayata geçirilecek düzenlemelerin başında, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) binalarında güvenliği artırmak amacıyla sınıflara yerleştirilecek kameralar geliyor. Sadece sınav süresince aktif olacak bu kameralarla olası aksaklıkların önüne geçilmesi hedefleniyor. 

Bakan Tekin, hem LGS hem de YKS'de öğrencilerin sadece dağıtılan resmi müfredat ve dijital materyallerden sorumlu olacağını, dışarıdan hiçbir kaynağa ihtiyaç duyulmayacağını net bir dille ifade etti.

Ara tatil ve adrese dayalı kayıt sistemi hakkında yeni kararlar:

Ara tatil ve adrese dayalı kayıt sistemi hakkında yeni kararlar:

Merakla beklenen ara tatil takvimine de açıklık getiren Bakan Tekin, önümüzdeki yılın akademik planlamasında ilk dönem ara tatilinin normal seyrinde yapılacağını, ikinci dönemdeki ara tatilin ise Ramazan Bayramı haftasıyla birleştirileceğini belirtti. 

Okul kayıtlarında yaşanan yoğunluk ve usulsüzlüklerin önüne geçmek amacıyla da radikal bir adım atıldı. Adrese dayalı sistemde kayıt bölgesi dışından başvuru yapan öğrenciler, kontenjan kalması durumunda artık elektronik kura yöntemiyle okullara yerleştirilecek. Ayrıca, kayıt için adresi başka akrabalarının yanına taşıma yöntemi de artık öncelikli olmayacak ve bu öğrenciler ikinci plana alınacak.

Eğitim dünyasında uzun vadeli bir tartışma başlatmak istediklerini dile getiren Bakan Tekin, dünyadaki örnekleri hatırlatarak 12 yıllık zorunlu eğitim süresinin günümüz bilgi çağında yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Eğitim dünyasında uzun vadeli bir tartışma başlatmak istediklerini dile getiren Bakan Tekin, dünyadaki örnekleri hatırlatarak 12 yıllık zorunlu eğitim süresinin günümüz bilgi çağında yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Kısa vadede sistemin değişmeyeceğini ancak YÖK ile birlikte bu konunun zihinsel olarak tartışılması gerektiğini vurguladı. Son olarak, yeni dönemle birlikte okul öncesi ve birinci sınıf velileri için 'Ebeveyn Okulu' adıyla zorunlu bir eğitim programının başlatılacağını ve ailelerin de sürecin içine dahil edileceğini sözlerine ekledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
23
18
2
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın