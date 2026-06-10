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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Açıkladı: 12 Haziran Cuma Günü Okullar Tatil Edildi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Açıkladı: 12 Haziran Cuma Günü Okullar Tatil Edildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.06.2026 - 11:21 Son Güncelleme: 10.06.2026 - 11:45
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 13 Haziran'da gerçekleştirilecek Liselere Giriş Sınavı nedeniyle 12 Haziran Cuma günü okulların tatil edildiğini açıkladı.

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12 Haziran Cuma günü okullar tatil edildi.

12 Haziran Cuma günü okullar tatil edildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 1 milyon 22 bin 658 adayın katılımıyla cumartesi günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına ilişkin, 'Hazırlıkların yapılabilmesi için, eğitim-öğretimin devam ettiği cuma günü bir gün idari izin verdik. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, bütün kurumlarımız bir gün idari izin almış oldular. Biz de sınavın yapılacağı okullarda hazırlıkları yapacağız' dedi.

Öte yandan 13 Haziran Cuma günü yapılacak LGS'de bir ilk de yaşanacak. Sınavda bu yıl ilk kez veli onayına bağlı olarak beslenme paketi dağıtılacak. Beslenme paketi isteyen ve istemeyen öğrenciler farklı salonlarda sınava alınacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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