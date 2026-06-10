Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Açıkladı: 12 Haziran Cuma Günü Okullar Tatil Edildi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 1 milyon 22 bin 658 adayın katılımıyla cumartesi günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına ilişkin, 'Hazırlıkların yapılabilmesi için, eğitim-öğretimin devam ettiği cuma günü bir gün idari izin verdik. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, bütün kurumlarımız bir gün idari izin almış oldular. Biz de sınavın yapılacağı okullarda hazırlıkları yapacağız' dedi.

Öte yandan 13 Haziran Cuma günü yapılacak LGS'de bir ilk de yaşanacak. Sınavda bu yıl ilk kez veli onayına bağlı olarak beslenme paketi dağıtılacak. Beslenme paketi isteyen ve istemeyen öğrenciler farklı salonlarda sınava alınacak.