Milli Eğitim Müfredatındaki Tarihi Değişikliği Bakan Açıkladı: 'Orta Asya' Ders Kitaplarından Çıkarılıyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim-öğretim döneminde ders kitaplarındaki terminolojide çok net bir değişikliğe gidildiğini kamuoyuyla paylaştı. Alınan kararla birlikte, bugüne kadar tarih ve coğrafya anlatımlarında sıklıkla başvurulan 'Orta Asya' tanımı artık eğitim materyallerinden tamamen kaldırılıyor. Öğrenciler yeni dönemde bu ifadenin yerine, kültürel ve tarihi bağları daha doğru yansıtan 'Türkistan' kelimesiyle karşılaşacak.

Atılan bu tarihi adım, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' adı verilen geniş çaplı eğitim reformunun en dikkat çekici parçalarından birini oluşturuyor. Bakan Tekin, okul öncesi eğitimden lise son sınıfa kadar uzanan tüm süreci kapsayan bu güncellemeyle birlikte eğitim sisteminin modern dünyanın ihtiyaçlarına göre yeniden şekillendiğini dile getirdi. Yeni program, Türk devletlerinin hem geçmişteki serüvenini hem de günümüzdeki konumunu çok daha detaylı bir şekilde ele alırken, bir yandan da öğrencilerin teknoloji okuryazarlığı becerilerini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

Kazakistan'ın Türkistan şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 9. Eğitim Bakanları Toplantısı'na katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu önemli değişiklik hakkında şu açıklamaları yaptı: “Biz Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'yle programlarımızı revize ettik. Revize ettiğimiz programların içine Türk devletlerinin her biriyle ilgili hem tarihsel hem de güncel bilgileri çocuklarımızın öğrenmesi için programlarımıza yerleştirdik. Yine aynı şekilde programlarımıza yaptığımız revizyonda önemsediğim bir başka konu var: Bilhassa tarihsel gelişmelerde Soğuk Savaş dönemi, İkinci Dünya Savaşı... Bu esnada Türk devletlerini birbirinden ayıran tarihsel ve kavramsal farklılıkları, ayrıştırıcı unsurları programlarımızdan çıkarmak için önemli bir adım attık. Programlarımızda, müfredatlarımızda 'Orta Asya' kavramını çıkardık, onun yerine 'Türkistan' ifadesini kullanmaya başladık. Ben bunu da çok önemsiyorum.”