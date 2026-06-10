Milli Eğitim Müfredatındaki Tarihi Değişikliği Bakan Açıkladı: 'Orta Asya' Ders Kitaplarından Çıkarılıyor
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Kaynak: https://www.meb.gov.tr/turk-devletler...
Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte ders kitaplarında ezber bozan bir değişikliğe imza atıyor. Bakan Yusuf Tekin'in açıkladığı yeni müfredata göre, yıllardır kullanılan 'Orta Asya' tabiri tarih oluyor ve yerini köklü bağları vurgulayan 'Türkistan' kavramına bırakıyor.
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Milyonlarca öğrenciyi ve eğitimciyi yakından ilgilendiren yeni müfredatın detayları netleşmeye başladı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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