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CHP'de, Özgür Özel ve Ekibinden Siyasi Dengeleri Değiştirecek 4 Adımlı Yeni Parti Planı!

CHP'de, Özgür Özel ve Ekibinden Siyasi Dengeleri Değiştirecek 4 Adımlı Yeni Parti Planı!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.06.2026 - 09:37
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Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde kurultay ve liderlik tartışmaları tırmanırken, Özgür Özel ve beraberindeki ekibin yol haritası hakkında bomba bir iddia geldi. Başak Kaya’nın Sözcü’deki haberine göre; hukuki süreçlerden ve parti içi dengelerden sonuç alınamaması durumunda, muhalif kanadın istifa ederek tamamen yeni bir siyasi oluşuma yönelmesi bekleniyor.

Kaynak: Başak Kaya / Sözcü

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Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında son dönemde yaşanan görevden almalar ve disiplin süreçleri, parti içindeki ayrışmayı derinleştirerek yeni bir evreye taşıdı.

Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında son dönemde yaşanan görevden almalar ve disiplin süreçleri, parti içindeki ayrışmayı derinleştirerek yeni bir evreye taşıdı.

Siyasi kulislerden edinilen bilgilere göre, Özgür Özel önderliğindeki muhalif kanat, yaşanan tıkanıklığı aşmak amacıyla dört aşamadan oluşan kritik bir eylem planını devreye sokmaya hazırlanıyor. Sözcü’den Başak Kaya’nın haberine göre; atılacak ilk adım, parti meclisi toplantısında kendisini gösterecek. Toplantıya katılacak olan Özel destekçileri, yüzü aşkın milletvekilinin imzasını arkalarına alarak olağanüstü kurultayın derhal toplanması talebini resmi olarak masaya getirecek. Ancak bu hamleye karşılık, mevcut parti yönetiminin muhalif isimlere yönelik yeni disiplin ve ihraç süreçlerini işletmesi ihtimali de masadaki yerini koruyor.

Sürecin ikinci aşamasında ise tabandan gelen kurultay baskısı kurumsal düzeye taşınacak. Hafta başında delegelerden toplanan yaklaşık bin adet imza, resmi başvuru olarak genel merkeze iletilecek. Bu talebin mevcut yönetim tarafından geri çevrilmesi halinde, muhaliflerin rotası doğrudan yargı organları olacak ve krizin çözümü için sulh hukuk mahkemesinde dava açılması yoluna gidilecek. Hukukçular, mahkemenin iki hafta gibi kısa bir sürede karar üretebileceğini ve talebi haklı bulması durumunda partiyi kurultaya götürecek bağımsız bir çağrı heyeti görevlendireceğini öngörüyor.

Buna karşın genel merkez yönetimi, hukuki argümanlarla savunma hattı kurmuş durumda. Mevcut delegelerin yasal olarak geçerliliğini yitirdiğini ileri süren genel merkez kanadı, imza sürecinin eski delegeler üzerinden yürütülmesi gerektiğini iddia ediyor. Ayrıca bazı delegelerin üzerinde bulunan idari engeller ve cezalı üyelerin parti meclisindeki oylamalarda oy kullanamayacak olması, güç dengelerini doğrudan etkiliyor. Bir diğer zayıf formül ise sürecin zamana yayılması amacıyla mahalle ve ilçelerden başlayacak uzun vadeli bir olağan kongre takviminin açıklanması olarak görülüyor.

Krizin nihai çözümü ise tamamen yüksek yargının vereceği kararlara kilitlenmiş durumda. Şu an üst mahkemede incelenmeyi bekleyen itiraz dosyasının, yaz dönemindeki adli tatil başlangıcı olan 20 Temmuz tarihine kadar karara bağlanması umut ediliyor. Eğer bu tarihe kadar yargıdan muhaliflerin önünü açacak ya da görevden alma kararlarını iptal edecek bir sonuç çıkmazsa, süreç sonbahara sarkacak. Özgür Özel ve ekibi, hukuki mücadeleden tamamen eli boş dönülmesi ve partide kalma imkanlarının tükenmesi senaryosuna karşı son çareyi de hazırladı. Temmuz ayının sonuna kadar yargıdan olumlu bir haber gelmediği takdirde, harekete geçecek olan çok sayıda milletvekili, belediye başkanı, il ve ilçe yöneticisi topluca istifa ederek yeni bir partinin kuruluş dilekçesini verecek.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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