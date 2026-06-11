CHP'de, Özgür Özel ve Ekibinden Siyasi Dengeleri Değiştirecek 4 Adımlı Yeni Parti Planı!
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Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde kurultay ve liderlik tartışmaları tırmanırken, Özgür Özel ve beraberindeki ekibin yol haritası hakkında bomba bir iddia geldi. Başak Kaya’nın Sözcü’deki haberine göre; hukuki süreçlerden ve parti içi dengelerden sonuç alınamaması durumunda, muhalif kanadın istifa ederek tamamen yeni bir siyasi oluşuma yönelmesi bekleniyor.
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Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında son dönemde yaşanan görevden almalar ve disiplin süreçleri, parti içindeki ayrışmayı derinleştirerek yeni bir evreye taşıdı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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