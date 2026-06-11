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Oyuncu Enis Arıkan, Ünlülere Yönelik Yasaklı Madde ve Fuhuş Operasyonunda Gözaltına Alındı

Oyuncu Enis Arıkan, Ünlülere Yönelik Yasaklı Madde ve Fuhuş Operasyonunda Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.06.2026 - 07:08 Son Güncelleme: 11.06.2026 - 08:40
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasaklı madde ve fuhuş soruşturması kapsamında yeni gözaltı kararları verildi. Operasyonda gözaltına alınan isimler arasında oyuncu Enis Arıkan'ın da bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Burak Doğan

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Ünlülere yönelik yasaklı madde ve fuhuş operasyonlarına bir yenisi daha eklendi.

Ünlülere yönelik yasaklı madde ve fuhuş operasyonlarına bir yenisi daha eklendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında yeni gözaltı kararları verildi. Gözaltına alınan isimler arasında oyuncu Enis Arıkan'ın da olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eden yasaklı maddeyle mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığının ünlü isimlere yönelik yürüttüğü yasaklı madde ve fuhuş soruşturmasında kolluk güçlerince yeni bir operasyon dalgası başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 22 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan isimler arasında tiyatro ve sinema oyuncusu Enis Arıkan, Beren Saat ve şarkıcı eşi Kenan Doğulu da bulunduğu öğrenildi. Gözaltı sayısının artabileceği ifade ediliyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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