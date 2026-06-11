Şarkıcı Kenan Doğulu, Ünlülere Yönelik Yasaklı Madde Operasyonunda Gözaltına Alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasaklı madde soruşturması kapsamında yeni gözaltı kararları verildi. Operasyonda gözaltına alınan isimler arasında şarkıcı Kenan Doğulu’nun da bulunduğu öğrenildi.
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Ünlülere yönelik yasaklı madde operasyonlarına bir yenisi daha eklendi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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