Ünlülere Yönelik Yeni Operasyon: Beren Saat, Kenan Doğulu, Enis Arıkan, Berdan Mardini, Kerimcan Durmaz!
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Ünlülere yönelik yasaklı madde ve fuhuş soruşturmaları kapsamında 22 kişinin ‘şüpheli’ olarak gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan isimler arasında Beren Saat, Kenan Doğulu, Enis Arıkan, Ozan Doğulu, Berdan Mardini, Kerimcan Durmaz ve Ayşe Hatun Önal da yer alıyor.
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Ünlülere yönelik düzenlenen yasaklı madde ve fuhuş operasyonlarına bir yenisi daha eklendi.
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İşte gözaltına alınan 22 kişinin isimleri:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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