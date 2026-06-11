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Ünlülere Yönelik Yeni Operasyon: Beren Saat, Kenan Doğulu, Enis Arıkan, Berdan Mardini, Kerimcan Durmaz!

Ünlülere Yönelik Yeni Operasyon: Beren Saat, Kenan Doğulu, Enis Arıkan, Berdan Mardini, Kerimcan Durmaz!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.06.2026 - 08:48 Son Güncelleme: 11.06.2026 - 09:11
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Ünlülere yönelik yasaklı madde ve fuhuş soruşturmaları kapsamında 22 kişinin ‘şüpheli’ olarak gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan isimler arasında Beren Saat, Kenan Doğulu, Enis Arıkan, Ozan Doğulu, Berdan Mardini, Kerimcan Durmaz ve Ayşe Hatun Önal da yer alıyor.

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Ünlülere yönelik düzenlenen yasaklı madde ve fuhuş operasyonlarına bir yenisi daha eklendi.

Ünlülere yönelik düzenlenen yasaklı madde ve fuhuş operasyonlarına bir yenisi daha eklendi.

Edinilen bilgiye göre, toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eden yasaklı maddeyle mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığının ünlü isimlere yönelik yürüttüğü yasaklı madde ve fuhuş soruşturmasında kolluk güçlerince yeni bir operasyon dalgası başlatıldı. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 22 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan isimler arasında tiyatro ve sinema oyuncusu Enis Arıkan, oyuncu Beren Saat ve şarkıcı eşi Kenan Doğulu, Ozan Doğulu, Kerimcan Durmaz, Berdan Mardini ve Ayşe Hatun Önal'ın da bulunduğu öğrenildi. Gözaltı sayısının artabileceği ifade ediliyor.

Sağlık kontrolünden geçirilen ünlü simalar, ifade işlemleri için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün Küçükçekmece ilçesindeki merkezine götürüldü.

İşte gözaltına alınan 22 kişinin isimleri:

İşte gözaltına alınan 22 kişinin isimleri:

1. ⁠Ayşe Hatun ÖNAL

2. ⁠Tolga ÇAM

3. ⁠Ferhan KAYA 

4. ⁠Murat SAYGI

5. ⁠Enis Ahmet ONAT

6. Ahmet KAROĞLU 

7. Emre TARİ 

8. Hasan VATAN 

9. Kerimcan DURMAZ 

10. Kenan DOĞULU 

11. Beren SAAT 

12. Mehmet Cem KARCI 

13. Berdan MARDİNİ 

14. Reyhan KÜÇÜKYEĞEN

15. Ozan DOĞULU 

16. Yaşar İPEK 

17. Mehmet YILDIZ

18. Tessy RAMOS CORREİRA

19. Enis ARIKAN

20. Rafet Eren YORULMAZER

21. Ali Efe BEZCİ

22. Selin CİĞERCİ

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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