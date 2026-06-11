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YouTube Premium Türkiye Fiyatlarına Zam Geldi

YouTube Premium Türkiye Fiyatlarına Zam Geldi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.06.2026 - 11:48
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YouTube Premium abonelik ücretlerine Türkiye’de zam geldi. Reklamsız video izleme, arka planda oynatma, çevrimdışı indirme ve YouTube Music Premium erişimi sunan paketlerin fiyatları güncellendi. Yeni fiyatlandırmayla birlikte bireysel paket 79,99 TL’den 119,99 TL’ye yükseldi. Aile paketinde ise ücret 159,99 TL’den 239,99 TL’ye çıktı. Öğrenci ve Lite paketlerinde de artış yaşandı.

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YouTube Premium fiyatları ne kadar oldu?

YouTube Premium fiyatları ne kadar oldu?

YouTube Premium Türkiye paketlerinde yeni fiyat listesi belli oldu. Zam sonrası bireysel paketin aylık ücreti 119,99 TL’ye yükseldi. Aile paketi 239,99 TL, öğrenci paketi 79,99 TL, Lite paketi ise 79,99 TL oldu.

Yeni fiyatlar şöyle:

  • Bireysel: 79,99 TL - 119,99 TL

  • Aile: 159,99 TL - 239,99 TL

  • Öğrenci: 52,99 TL - 79,99 TL

  • Lite: 49,99 TL - 79,99 TL

Paketler arasında ne fark var?

Paketler arasında ne fark var?

YouTube Premium, kullanıcılara reklamsız video izleme, videoları arka planda oynatma, çevrimdışı indirme ve YouTube Music Premium erişimi sağlıyor. Bu nedenle bireysel, aile ve öğrenci paketleri daha kapsamlı bir abonelik deneyimi sunuyor.

YouTube Premium Lite ise daha sınırlı bir seçenek olarak öne çıkıyor. Lite paket, temel olarak reklamsız izleme deneyimine odaklanıyor. Ancak YouTube Music Premium erişimi, arka planda oynatma ve çevrimdışı indirme gibi özellikleri tam Premium paketleriyle aynı kapsamda sunmuyor.

Zamla birlikte en düşük YouTube Premium seçeneği 79,99 TL seviyesine çıkmış oldu. Bireysel pakette aylık artış 40 TL olurken, aile paketindeki artış 80 TL’ye ulaştı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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