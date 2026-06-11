YouTube Premium Türkiye Fiyatlarına Zam Geldi
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YouTube Premium abonelik ücretlerine Türkiye’de zam geldi. Reklamsız video izleme, arka planda oynatma, çevrimdışı indirme ve YouTube Music Premium erişimi sunan paketlerin fiyatları güncellendi. Yeni fiyatlandırmayla birlikte bireysel paket 79,99 TL’den 119,99 TL’ye yükseldi. Aile paketinde ise ücret 159,99 TL’den 239,99 TL’ye çıktı. Öğrenci ve Lite paketlerinde de artış yaşandı.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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