YouTube Premium Türkiye Fiyatlarına Zam Geldi

YouTube Premium, kullanıcılara reklamsız video izleme, videoları arka planda oynatma, çevrimdışı indirme ve YouTube Music Premium erişimi sağlıyor. Bu nedenle bireysel, aile ve öğrenci paketleri daha kapsamlı bir abonelik deneyimi sunuyor.

YouTube Premium Lite ise daha sınırlı bir seçenek olarak öne çıkıyor. Lite paket, temel olarak reklamsız izleme deneyimine odaklanıyor. Ancak YouTube Music Premium erişimi, arka planda oynatma ve çevrimdışı indirme gibi özellikleri tam Premium paketleriyle aynı kapsamda sunmuyor.

Zamla birlikte en düşük YouTube Premium seçeneği 79,99 TL seviyesine çıkmış oldu. Bireysel pakette aylık artış 40 TL olurken, aile paketindeki artış 80 TL’ye ulaştı.