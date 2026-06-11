Kıtanın Ortasına 2 Bin 400 Kilometrelik Dev Kanal Açacaklar: Boydan Boya Geçecek

Transaqua projesi ilk kez 1980’lerde İtalyan mühendislik firması Bonifica tarafından ortaya atıldı. Plana göre Kongo Nehri havzasındaki bazı kolların suyu toplanacak ve yaklaşık 2.400 kilometrelik kanal sistemiyle Çad Gölü’ne doğru yönlendirilecek. Proje, taşıma hattı olarak değil; ulaşım, sulama, hidroelektrik ve yeni yerleşim alanları yaratabilecek büyük bir altyapı hamlesi olarak tasarlandı.

Kanalın bazı bölümlerinin yer çekimiyle çalışması, suyun pompalarla değil doğal eğimden yararlanılarak taşınması fikrine dayanıyor. Farklı kaynaklarda yıllık taşınacak su miktarı için 30 milyar metreküpten 100 milyar metreküpe kadar değişen rakamlar geçiyor. Bu büyüklük, projeyi küresel ölçekte en dikkat çekici su transferi fikirlerinden biri haline getiriyor.