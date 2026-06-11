article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kıtanın Ortasına 2 Bin 400 Kilometrelik Dev Kanal Açacaklar: Boydan Boya Geçecek

Kıtanın Ortasına 2 Bin 400 Kilometrelik Dev Kanal Açacaklar: Boydan Boya Geçecek

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.06.2026 - 11:15
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Dünyanın en iddialı su projelerinden biri, yıllardır kağıt üzerinde bekliyor. Transaqua adı verilen plan, Kongo Nehri havzasındaki suyun bir bölümünü yaklaşık 2.400 kilometrelik dev bir kanalla Çad Gölü’ne taşımayı hedefliyor. Bir dönem dünyanın en büyük göllerinden biri olan Çad Gölü, iklim değişikliği, kuraklık ve yoğun su kullanımı nedeniyle ciddi ölçüde küçüldü.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2.400 kilometrelik kanal suyu göle taşıyacak

2.400 kilometrelik kanal suyu göle taşıyacak

Transaqua projesi ilk kez 1980’lerde İtalyan mühendislik firması Bonifica tarafından ortaya atıldı. Plana göre Kongo Nehri havzasındaki bazı kolların suyu toplanacak ve yaklaşık 2.400 kilometrelik kanal sistemiyle Çad Gölü’ne doğru yönlendirilecek. Proje, taşıma hattı olarak değil; ulaşım, sulama, hidroelektrik ve yeni yerleşim alanları yaratabilecek büyük bir altyapı hamlesi olarak tasarlandı.

Kanalın bazı bölümlerinin yer çekimiyle çalışması, suyun pompalarla değil doğal eğimden yararlanılarak taşınması fikrine dayanıyor. Farklı kaynaklarda yıllık taşınacak su miktarı için 30 milyar metreküpten 100 milyar metreküpe kadar değişen rakamlar geçiyor. Bu büyüklük, projeyi küresel ölçekte en dikkat çekici su transferi fikirlerinden biri haline getiriyor.

Proje yıllardır tartışılıyor ama başlayamıyor

Proje yıllardır tartışılıyor ama başlayamıyor

Çad Gölü’nün küçülmesi, çevresinde yaşayan milyonlarca insan için ciddi bir sorun yaratıyor. Göl; balıkçılık, tarım, hayvancılık ve içme suyu açısından bölge halkı için hayati öneme sahip. Transaqua projesi, gölü yeniden canlandırabilecek büyük bir çözüm olarak görülüyor. Projeyi destekleyenler, kanalın yalnızca su taşımayacağını, kuraklıkla mücadeleye ve ekonomik kalkınmaya da katkı sağlayacağını savunuyor.

Ancak projenin önünde büyük engeller var. Maliyet için farklı tahminler yapılsa da bazı değerlendirmelerde rakamın 50 milyar dolara kadar çıkabileceği belirtiliyor. Ayrıca böyle bir kanalın birçok ülkenin iş birliğini gerektirmesi, süreci daha da karmaşık hale getiriyor. Suyun hangi havzadan alınacağı, çevresel etkilerin nasıl yönetileceği ve projeden hangi ülkelerin ne kadar fayda sağlayacağı hala tartışmalı başlıklar arasında.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın