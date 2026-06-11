Kıtanın Ortasına 2 Bin 400 Kilometrelik Dev Kanal Açacaklar: Boydan Boya Geçecek
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Dünyanın en iddialı su projelerinden biri, yıllardır kağıt üzerinde bekliyor. Transaqua adı verilen plan, Kongo Nehri havzasındaki suyun bir bölümünü yaklaşık 2.400 kilometrelik dev bir kanalla Çad Gölü’ne taşımayı hedefliyor. Bir dönem dünyanın en büyük göllerinden biri olan Çad Gölü, iklim değişikliği, kuraklık ve yoğun su kullanımı nedeniyle ciddi ölçüde küçüldü.
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2.400 kilometrelik kanal suyu göle taşıyacak
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Proje yıllardır tartışılıyor ama başlayamıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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