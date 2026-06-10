Futbol Sahası İçin Yer Bulamayınca Volkanın İçine Saha Kurdular
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Futbol sahası denince akla çoğu zaman çim zemin, tribünler ve ışıklandırılmış büyük stadyumlar geliyor. Ancak Meksika’da futbol, yer bulunan neredeyse her alanda oynanıyor. Kimi zaman bir mahallenin kenarında, kimi zaman bir alt geçidin altında, kimi zaman da sönmüş bir volkanın kraterinde... Mexico City’nin güneyindeki Santa Cecilia Tepetlapa’da bulunan 'Tanrıların Sahası' da bu sıra dışı alanlardan biri.
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Saha sönmüş Teoca Volkanı’nın kraterinde yer alıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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