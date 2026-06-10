Futbol Sahası İçin Yer Bulamayınca Volkanın İçine Saha Kurdular

Saha, yerel halk tarafından 60 yıldan daha uzun süre önce yapıldı. Bölgede düz alan bulmak kolay olmadığı için volkan krateri zamanla futbol oynamaya en uygun yerlerden biri haline geldi. Böylece doğanın oluşturduğu boşluk, kasabanın ortak spor alanına dönüştü.

Her pazar amatör takımlar burada maç yapıyor. Maç günlerinde aileler sahaya araba, motosiklet, bisiklet ya da yürüyerek geliyor. Genç oyuncularla daha yaşlı futbolcular aynı sahada buluşabiliyor.