article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Futbol Sahası İçin Yer Bulamayınca Volkanın İçine Saha Kurdular

Futbol Sahası İçin Yer Bulamayınca Volkanın İçine Saha Kurdular

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.06.2026 - 16:58
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Futbol sahası denince akla çoğu zaman çim zemin, tribünler ve ışıklandırılmış büyük stadyumlar geliyor. Ancak Meksika’da futbol, yer bulunan neredeyse her alanda oynanıyor. Kimi zaman bir mahallenin kenarında, kimi zaman bir alt geçidin altında, kimi zaman da sönmüş bir volkanın kraterinde... Mexico City’nin güneyindeki Santa Cecilia Tepetlapa’da bulunan 'Tanrıların Sahası' da bu sıra dışı alanlardan biri.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Saha sönmüş Teoca Volkanı’nın kraterinde yer alıyor

Saha sönmüş Teoca Volkanı’nın kraterinde yer alıyor

“Tanrıların Sahası” olarak anılan futbol sahası, Mexico City’nin güneyindeki Xochimilco bölgesinde, Santa Cecilia Tepetlapa kasabasının yakınında bulunuyor. Saha, sönmüş Teoca Volkanı’nın kraterinde yer aldığı için dünyanın en sıra dışı futbol alanlarından biri olarak dikkat çekiyor.

Burası klasik anlamda modern bir stadyum değil. Ne dev tribünleri ne parlak çim zemini ne de büyük ekranları var. Buna rağmen etrafını saran çam ağaçları, meyve bahçeleri ve sisli manzarasıyla oldukça etkileyici bir atmosfere sahip. Kraterin içindeki düz alan, bölgedeki en uygun futbol sahasına dönüşmüş durumda.

60 yılı aşkın süredir amatör maçlara ev sahipliği yapıyor

60 yılı aşkın süredir amatör maçlara ev sahipliği yapıyor

Saha, yerel halk tarafından 60 yıldan daha uzun süre önce yapıldı. Bölgede düz alan bulmak kolay olmadığı için volkan krateri zamanla futbol oynamaya en uygun yerlerden biri haline geldi. Böylece doğanın oluşturduğu boşluk, kasabanın ortak spor alanına dönüştü.

Her pazar amatör takımlar burada maç yapıyor. Maç günlerinde aileler sahaya araba, motosiklet, bisiklet ya da yürüyerek geliyor. Genç oyuncularla daha yaşlı futbolcular aynı sahada buluşabiliyor.

Futbol Meksika’da yer bulunan her yere yayılıyor

Futbol Meksika’da yer bulunan her yere yayılıyor

Meksika, 2026 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak ülkelerden biri. Ancak ülkedeki futbol kültürü yalnızca büyük statlarla sınırlı değil. Futbol sahaları kimi zaman yoksul mahallelerin kenarında, kimi zaman sanayi bölgelerinde, kimi zaman da tarihi ve doğal alanların ortasında ortaya çıkıyor.

Xochimilco’da bazı oyuncular sahalara ulaşmak için geleneksel trajinera tekneleriyle kanallardan geçiyor. Bu bölgede futbol sahaları sosyal hayat için önemli bir alan oluştursa da, bazı doğal alanların ve nesli tehlike altındaki aksolotl semenderinin yaşam alanının zarar görebileceği de belirtiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın