Dünyanın "Futbol" Dediği Oyuna Amerikalılar Neden "Soccer" Diyor?
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Dünyanın büyük bölümünde futbol olarak bilinen spor, ABD’de 'soccer' adıyla anılıyor. Bu durum özellikle futbolun 'football' olarak kullanıldığı ülkelerde sık sık tartışma konusu oluyor. Ancak “soccer” kelimesi sanıldığı gibi Amerikalıların sonradan uydurduğu bir ifade değil. Kelimenin kökeni 19. yüzyıl İngiltere’sine dayanıyor!
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Soccer kelimesi İngiltere’de ortaya çıktı
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ABD’de football yani futbol, başka bir sporu anlatıyordu
İngiltere’de zamanla "football" daha baskın hale geldi
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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