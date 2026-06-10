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Dünyanın "Futbol" Dediği Oyuna Amerikalılar Neden "Soccer" Diyor?

Dünyanın "Futbol" Dediği Oyuna Amerikalılar Neden "Soccer" Diyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.06.2026 - 13:06
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Dünyanın büyük bölümünde futbol olarak bilinen spor, ABD’de 'soccer' adıyla anılıyor. Bu durum özellikle futbolun 'football' olarak kullanıldığı ülkelerde sık sık tartışma konusu oluyor. Ancak “soccer” kelimesi sanıldığı gibi Amerikalıların sonradan uydurduğu bir ifade değil. Kelimenin kökeni 19. yüzyıl İngiltere’sine dayanıyor!

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Soccer kelimesi İngiltere’de ortaya çıktı

Soccer kelimesi İngiltere’de ortaya çıktı

'Soccer' kelimesinin çıkış noktası İngiltere. 19. yüzyılda futbolun farklı kurallarla oynanan çeşitleri vardı. Bunlardan biri 'rugby football', diğeri ise Football Association kurallarına bağlı 'association football' olarak biliniyordu. İki oyunu birbirinden ayırmak için bu adlandırmalar kullanılıyordu.

İngiliz öğrenciler arasında kelimeleri kısaltıp sonuna '-er' ekleme alışkanlığı yaygındı. Rugby football için 'rugger', association football için ise önce 'assoc', ardından 'soccer' ifadesi kullanılmaya başlandı. Yani bugün ABD ile özdeşleşen soccer kelimesi, aslında İngilizce futbol kültürünün içinden doğdu.

ABD’de football yani futbol, başka bir sporu anlatıyordu

ABD’de football yani futbol, başka bir sporu anlatıyordu

ABD’de “football” kelimesi zamanla Amerikan futbolu için kullanılmaya başladı. Amerikan futbolu, 19. yüzyılın sonlarında rugby tarzı kurallardan etkilenerek gelişti ve ülkede çok popüler hale geldi. Bu nedenle klasik futbolu Amerikan futbolundan ayırmak için “soccer” kelimesi daha kullanışlı hale geldi.

Benzer durum yalnızca ABD’ye özgü değil. Avustralya, Kanada, Güney Afrika ve İrlanda gibi farklı futbol türlerinin yaygın olduğu ülkelerde de 'soccer' kelimesi kullanılabiliyor. Yani mesele yalnızca Amerikalıların farklı konuşması değil; 'football' kelimesinin ülkeden ülkeye farklı sporları ifade etmesiyle ilgili.

İngiltere’de zamanla "football" daha baskın hale geldi

İngiltere’de zamanla "football" daha baskın hale geldi

İngiltere’de 'soccer' kelimesi uzun süre tamamen yabancı bir ifade gibi görülmedi. Hatta 20. yüzyılın önemli bir bölümünde İngiliz basınında ve günlük dilde kullanılmaya devam etti. Ancak zamanla ülkede 'football' kullanımı daha baskın hale geldi ve 'soccer' kelimesi giderek Amerikan İngilizcesiyle ilişkilendirildi.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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