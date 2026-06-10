Dünyanın "Futbol" Dediği Oyuna Amerikalılar Neden "Soccer" Diyor?

'Soccer' kelimesinin çıkış noktası İngiltere. 19. yüzyılda futbolun farklı kurallarla oynanan çeşitleri vardı. Bunlardan biri 'rugby football', diğeri ise Football Association kurallarına bağlı 'association football' olarak biliniyordu. İki oyunu birbirinden ayırmak için bu adlandırmalar kullanılıyordu.

İngiliz öğrenciler arasında kelimeleri kısaltıp sonuna '-er' ekleme alışkanlığı yaygındı. Rugby football için 'rugger', association football için ise önce 'assoc', ardından 'soccer' ifadesi kullanılmaya başlandı. Yani bugün ABD ile özdeşleşen soccer kelimesi, aslında İngilizce futbol kültürünün içinden doğdu.