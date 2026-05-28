Haritaya Sahte Kasaba Eklediler, Yıllar Sonra Gerçeğe Dönüştü

Agloe, 1930’larda General Drafting Company’de çalışan Otto Lindberg ve Ernest Alpers tarafından New York eyaleti haritasına eklendi. İki haritacı, kendi isimlerinin harflerinden yola çıkarak 'Agloe' adını oluşturdu ve bu hayali kasabayı Catskills bölgesinde bir yol kesişimine yerleştirdi. Amaç, başka bir harita şirketinin kendi çalışmalarını kopyalayıp kopyalamadığını anlamaktı.

Haritacılıkta bu tür sahte yerler 'paper town' ya da 'trap street' olarak biliniyor. Yani aslında var olmayan bir yer, telif hakkı ihlalini yakalamak için haritaya bilerek ekleniyor. Eğer aynı hayali yer başka bir haritada da görünürse, ilk haritayı hazırlayan şirket kopyalama yapıldığını kanıtlayabiliyor.