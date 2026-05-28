Haritaya Sahte Kasaba Eklediler, Yıllar Sonra Gerçeğe Dönüştü

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.05.2026 - 10:01
Haritalarda gördüğümüz her yerin gerçekten var olduğunu düşünürüz. Ancak haritacılar bazen kopyalamayı yakalamak için olmayan sokaklar ya da hayali yerleşimler ekleyebiliyor. New York eyaletindeki Agloe de bu amaçla yaratılan sahte kasabalardan biriydi. Fakat yıllar sonra işler beklenmedik şekilde değişti ve bu hayali yerin bulunduğu noktada gerçekten bir dükkan açıldı.

Kopyalamayı anlamak için haritaya sahte kasaba eklediler

Agloe, 1930’larda General Drafting Company’de çalışan Otto Lindberg ve Ernest Alpers tarafından New York eyaleti haritasına eklendi. İki haritacı, kendi isimlerinin harflerinden yola çıkarak 'Agloe' adını oluşturdu ve bu hayali kasabayı Catskills bölgesinde bir yol kesişimine yerleştirdi. Amaç, başka bir harita şirketinin kendi çalışmalarını kopyalayıp kopyalamadığını anlamaktı.

Haritacılıkta bu tür sahte yerler 'paper town' ya da 'trap street' olarak biliniyor. Yani aslında var olmayan bir yer, telif hakkı ihlalini yakalamak için haritaya bilerek ekleniyor. Eğer aynı hayali yer başka bir haritada da görünürse, ilk haritayı hazırlayan şirket kopyalama yapıldığını kanıtlayabiliyor.

Sahte kasaba başka haritada da görününce iş değişti

Kasabanın hikayesi yıllar sonra daha da ilginç hale geldi. General Drafting Company, hayali kasabanın rakip şirket Rand McNally’nin haritasında da yer aldığını görünce bunun bir kopyalama kanıtı olduğunu düşündü. Ancak karşı taraf, Agloe’nin artık tamamen hayali olmadığını öne sürdü.

Çünkü haritada Agloe olarak görünen noktada gerçekten bir işletme açılmıştı. Bir girişimci, haritada bu adı görüp bölgeye 'Agloe General Store' adlı bir dükkan kurmuştu. Böylece başlangıçta yalnızca kopya haritaları yakalamak için uydurulan kasaba adı, fiziksel dünyada karşılığı olan bir yere dönüşmeye başladı.

Bugün harita tarihinin en ilginç hikayelerinden biri

Agloe, zamanla yalnızca haritacılık dünyasının değil, popüler kültürün de ilgi çekici hikayelerinden biri oldu. John Green’in 'Paper Towns' romanında da yer alan Agloe, olmayan bir yerin nasıl gerçek bir merak noktasına dönüşebileceğini gösteren sıra dışı bir örnek olarak anılıyor.

Bugün Agloe, klasik anlamda yaşayan bir kasaba değil. Ancak hikayesi nedeniyle harita meraklılarının ve sıra dışı yerleri araştıranların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Gökçe Cici
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
