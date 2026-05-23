300 Metre Yükseklikteki İncecik Köprüden Kamyonlar Geçiyor

Dadong Nehri Kanyonu üzerindeki bu yapı, halka açık bir turistik yol olarak tasarlanmadı. Köprü, daha büyük bir altyapı projesi olan Shuangbao Köprüsü’nün inşasını kolaylaştırmak için geçici olarak yapıldı. İşçilerin ve inşaat araçlarının, merkez kemer ayaklarının yer alacağı dağlık noktaya ulaşabilmesi için bu asma geçişe ihtiyaç duyuldu.

Köprünün bu kadar ürkütücü görünmesinin bir nedeni de klasik destek kulelerine ya da ek taşıyıcı ayaklara sahip olmaması. Yapı, ağır araçları taşıyabilmek için çelik kablolarla destekleniyor. Köprü, yaklaşık 240 metrelik bir açıklığa uzanıyor ve 45 tona kadar araçların geçişine izin verecek şekilde planlandı.