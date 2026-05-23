300 Metre Yükseklikteki İncecik Köprüden Kamyonlar Geçiyor

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.05.2026 - 23:45
Çin’in Chongqing kentinde bulunan geçici bir asma köprü, sosyal medyada görenleri tedirgin eden görüntüsüyle gündem oldu. Dadong Nehri Kanyonu üzerinde yer alan köprü, yaklaşık 300 metre yükseklikte duruyor. Üstelik köprüden yalnızca yayalar değil, ağır inşaat araçları ve kamyonlar da geçiyor.

300 Metre Yükseklikte Tek Araçlık Geçiş

Çin’in Chongqing kentindeki Wulong bölgesinde bulunan Dadong Nehri Kanyonu asma köprüsü, yüksekliği ve dar görünümü nedeniyle sosyal medyada sık sık paylaşılıyor. ECNS’nin aktardığı bilgilere göre köprü yaklaşık 300 metre yükseklikte yer alıyor, ana açıklığı 245,53 metreyi buluyor ve maksimum 45 ton taşıma kapasitesine sahip. Köprünün genişliği ise 4,3 metre olarak belirtiliyor.

Bu ölçüler, köprüyü sıradan bir geçiş yolundan çok daha dikkat çekici hale getiriyor. Çünkü yapı, yalnızca tek bir aracın geçebileceği kadar dar görünüyor. Özellikle beton mikseri ya da kamyon gibi ağır araçların bu yükseklikte ilerlediği görüntüler, köprünün 'dünyanın en korkutucu asma köprülerinden biri' olarak anılmasına neden oluyor.

Köprü Aslında Geçici Bir İnşaat Yolu

Dadong Nehri Kanyonu üzerindeki bu yapı, halka açık bir turistik yol olarak tasarlanmadı. Köprü, daha büyük bir altyapı projesi olan Shuangbao Köprüsü’nün inşasını kolaylaştırmak için geçici olarak yapıldı. İşçilerin ve inşaat araçlarının, merkez kemer ayaklarının yer alacağı dağlık noktaya ulaşabilmesi için bu asma geçişe ihtiyaç duyuldu.

Köprünün bu kadar ürkütücü görünmesinin bir nedeni de klasik destek kulelerine ya da ek taşıyıcı ayaklara sahip olmaması. Yapı, ağır araçları taşıyabilmek için çelik kablolarla destekleniyor. Köprü, yaklaşık 240 metrelik bir açıklığa uzanıyor ve 45 tona kadar araçların geçişine izin verecek şekilde planlandı.

Görüntüsü Korkutuyor Ama Amacı Dev Bir Projeye Hizmet Etmek

Köprünün sosyal medyada bu kadar ilgi çekmesinin temel nedeni, görüntüsünün insanı tedirgin etmesi. Dar yapısı, yüksekliği ve altındaki derin kanyon, özellikle ağır araç geçişlerinde oldukça çarpıcı bir manzara oluşturuyor. Buna rağmen köprü, normal trafik için değil, belirli inşaat araçlarının kontrollü geçişi için kullanılıyor.

Shuangbao Köprüsü tamamlandığında Dadonghe ve Xiaohegou nehirleri üzerinde uzanan büyük bir çift kemerli köprü olacak. Geçici asma köprü de bu dev yapının inşa edilebilmesi için kullanılan ara çözümlerden biri olarak öne çıkıyor. Yani sosyal medyada korku filmi gibi görünen bu yol, aslında Çin’in zorlu coğrafyada geliştirdiği sıra dışı mühendislik çözümlerinden biri.

Gökçe Cici
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
