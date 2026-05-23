İstanbul'daki Tatil Göçünde Bile Trafiğe Takılanlar İllallah Etti

Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşanıyor. Tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyenler, tatilin ilk gününden yollara düştü. Hal böyle olunca gece saatlerinden itibaren İstanbul'un çeşitli noktalarında araç yoğunluğu arttı.

D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve köprü bağlantı yollarında trafik akışı yer yer yavaşladı. Avrupa Yakası’ndan Anadolu Yakası yönüne geçişlerde de bazı noktalarda uzun araç kuyrukları oluştuğu görüldü.

Kimisi memleketine, kimisi tatil beldesine gitmek için çıktığı yolda trafik olunca soluğu X'te aldı.

Bir kullanıcı, Kasımpaşa'dan Düzce'ye 7 saatte geldiğini, başka bir kullanıcı ise İstanbul Samsun arasını 18 saatte gittiğini söyledi.