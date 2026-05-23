Ne Antalya Ne Muğla: Rus Turistlerin Yeni Favorisi Belli Oldu

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
23.05.2026 - 21:59
Rusya, ülkemize en çok turistin geldiği ülkelerden biri. Özellikle Antalya, bugüne kadar Rus turistlerin favorisi olmuştu. Artık ülkemizin farklı noktaları da Rusların dikkatini çekmeye başladı. AA'nın aktardığı habere göre, Rusya'nın önde gelen seyahat acentelerinin sahipleri ve tur operatörü temsilcileri artık rotalarını Güneydoğu'ya çevirdi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar, Aziz Aslan

Rusların yeni favorisi Güneydoğu Anadolu Bölgesi oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından Rusya'dan seyahat acentesi sahipleri ve büyük tur operatörü yetkililerine yönelik Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır'ı kapsayan tur düzenlendi. Gezide, Rus seyahat acentesi sahipleri ve büyük tur operatörü yetkilileri tarihi ve kültürel yerleri keşfetme fırsatı buldu.

Mardin'de Artuklu, Midyat ve Nusaybin ilçelerinde Dara Antik Kenti, Mardin Müzesi, Deyrulzafaran Manastırı, Ulu Cami, Mor Yakup Kilisesi ve konaklar gezildi. Ardından ekip, Diyarbakır'a geçti. Diyarbakır'da 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi, Ulu Cami, İçkale Müze Kompleksi ve Surp Giragos Ermeni Kilisesi ziyaret edildi.

Bölgenin tarih, kültür, gastronomi ve inanç turizmine ilişkin bilgi alan ve gezdikleri yerlere hayran kalan katılımcıların, ülkelerinde tanıtım yaparak turizm hareketliliğinin artırılmasına katkı sunması hedefleniyor.

"Rus turistler kültür turlarını çok seviyor."

Rusya seyahat acente yetkilisi Ekaterina Firsova, AA muhabirine, bölgenin yemekleri, tatlıları ve yöresel lezzetlerini çok beğendiklerini söyledi.

Victoria Korolevskaya da Türkiye'de bulunmaktan çok memnun olduğunu söyleyerek bölgenin tarihinden ve kültüründen çok etkilendiğini belirtti: 'Rus turistler Ege Bölgesi'ni çok iyi biliyor ama artık oralara çok fazla hakim oldukları için yeni destinasyon ve yeni bölgeler arıyorlar. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çok fazla tarihi yer var. Bunun Rus turistlerin dikkatini çekeceğini düşünüyorum.'

Bölgeye daha önce gelmediğini söyleyen Natalia Ivanova ise 'Mutlaka buralara turist getireceğim. Türkiye'nin daha çok sahil kesimlerini biliyoruz ve oralarda tatil yapıyorduk. Burayı yeni bir destinasyon olarak görüyoruz.' ifadelerini kullandı.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
