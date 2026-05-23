Ne Antalya Ne Muğla: Rus Turistlerin Yeni Favorisi Belli Oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından Rusya'dan seyahat acentesi sahipleri ve büyük tur operatörü yetkililerine yönelik Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır'ı kapsayan tur düzenlendi. Gezide, Rus seyahat acentesi sahipleri ve büyük tur operatörü yetkilileri tarihi ve kültürel yerleri keşfetme fırsatı buldu.

Mardin'de Artuklu, Midyat ve Nusaybin ilçelerinde Dara Antik Kenti, Mardin Müzesi, Deyrulzafaran Manastırı, Ulu Cami, Mor Yakup Kilisesi ve konaklar gezildi. Ardından ekip, Diyarbakır'a geçti. Diyarbakır'da 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi, Ulu Cami, İçkale Müze Kompleksi ve Surp Giragos Ermeni Kilisesi ziyaret edildi.

Bölgenin tarih, kültür, gastronomi ve inanç turizmine ilişkin bilgi alan ve gezdikleri yerlere hayran kalan katılımcıların, ülkelerinde tanıtım yaparak turizm hareketliliğinin artırılmasına katkı sunması hedefleniyor.