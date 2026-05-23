25 Yıldır Kazı Yapılıyor: 2 Bin Yıllık Eyaletin Sırrı Kastamonu'da Ortaya Çıkıyor

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
23.05.2026 - 19:02
Ülkemiz, her köşesinde farklı bir tarihe ev sahipliği yapıyor. 9000 yıldır kesintisiz bir şekilde yerleşim gören Efes Antik Kenti, Homeros'un İlyada Destanı'na konu olan Troya ve Paflagonya bölgesinin başkenti olan Pompeiopolis. 

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bulunan, Paflagonya bölgesinin başkenti olan Pompeiopolis'te kazılar tam 25 yıldır sürüyor. Bölge, yakın zamanda turizme kazandırılacak.

25 yıldır kazılar devam ediyor.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Zımbıllı Tepe mevkiindeki tarihi Paflagonya bölgesinin başkenti olan Pompeiopolis'te kazılar 25 yıldır devam ediyor. Kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Taşköprü Belediyesi'nin de destekleriyle Doç. Dr. Mevlüt Eliüşük başkanlığında yürütülüyor.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Paflagonya'nın başkenti olan Pompeiopolis Antik Kenti'nin tanıtılması sürecini hızlandırmak istediklerini belirtiyor. Yaz aylarında yaklaşık 65 kişilik bir ekip çalışmaları sürdürüyor. Özellikle son 4 yılda, kazılarda büyük bir gelişme kaydedildiği belirtiliyor. 

Eliüşük “Pompeiopolis, çok fazla tahrip edilmiş bir kent. Bazen kireç ocağı, bazen taş ocağı olarak kullanılıyor. Kastamonu için bu hem turizm altyapısını sağlayacak hem kültür turizmine katkı sağlayacak” diyor.

Bir dönem, eyaletin başkentiydi.

Eliüşük, Pompeiopolis'in Roma'nın Paflogonya eyaletinin bir dönem eyalet başkentliğini yaptığını belirtti. Hristiyan şehitliklerine ‘martyrion’ dediklerini, kentte önceki yıllarda kısmen kazılmış bir ‘martyrion' olduğunu ifade etti. Tiyatroda Roma İmparatoru Commodus'a ait bir heykel olduğunu aktaran Eliüşük, heykelin yapım tarihinin M.S. 186'yı gösterdiğini söyledi.

Pompeiopolis kazılarının yaklaşık 25 yıldır devam ettiğini söyleyen Kent Tarihi Müzesi Müdürü Arkeolog Murat Karasalihoğlu ise Anadolu'nun arkeolojik anlamda en bakir bölgesinin Paflagonya olduğunu söyledi.

Pompeiopolis Antik Kenti'ndeki kazıların yakın zamanda tamamlanması ve bölgenin turizme kazandırılması bekleniyor. Ancak tiyatro kazılarında sahne bölümünün tamamen tahrip olduğu belirtiliyor.

Dilara Bağcı Peker
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
