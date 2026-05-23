25 Yıldır Kazı Yapılıyor: 2 Bin Yıllık Eyaletin Sırrı Kastamonu'da Ortaya Çıkıyor

Eliüşük, Pompeiopolis'in Roma'nın Paflogonya eyaletinin bir dönem eyalet başkentliğini yaptığını belirtti. Hristiyan şehitliklerine ‘martyrion’ dediklerini, kentte önceki yıllarda kısmen kazılmış bir ‘martyrion' olduğunu ifade etti. Tiyatroda Roma İmparatoru Commodus'a ait bir heykel olduğunu aktaran Eliüşük, heykelin yapım tarihinin M.S. 186'yı gösterdiğini söyledi.

Pompeiopolis kazılarının yaklaşık 25 yıldır devam ettiğini söyleyen Kent Tarihi Müzesi Müdürü Arkeolog Murat Karasalihoğlu ise Anadolu'nun arkeolojik anlamda en bakir bölgesinin Paflagonya olduğunu söyledi.

Pompeiopolis Antik Kenti'ndeki kazıların yakın zamanda tamamlanması ve bölgenin turizme kazandırılması bekleniyor. Ancak tiyatro kazılarında sahne bölümünün tamamen tahrip olduğu belirtiliyor.