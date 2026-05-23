article/comments
article/share
Haberler
Video
Cumhurbaşkanı Erdoğan Taklidiyle Tanınan Muhammed Nur Nahya'dan 'Mutlak Butlan' Videosu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Taklidiyle Tanınan Muhammed Nur Nahya'dan 'Mutlak Butlan' Videosu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.05.2026 - 18:45 Son Güncelleme: 23.05.2026 - 19:34

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sosyal medya dünyası, her gün bambaşka bir mizah anlayışıyla ve yaratıcı içeriklerle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Ülkenin hareketli siyasi gündemi de sosyal medya paylaşımlarına malzeme oluyor haliyle. Pek çok içerik üreticisinin toplumsal olayları, ülkemizin içinden geçtiği durumları kendi mizahi süzgeçlerinden geçirerek sundukları videolar, ülke gündemimiz üzerine hem güldürüyor hem düşündürüyor. 

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ses tonu, jest ve mimiklerini başarılı bir şekilde taklit etmesiyle geniş bir kitleye ulaşan Muhammed Nur Nahya, bu sefer de mutlak butlan meselesini kendi tarzıyla yorumladı. Videodaki göndermeler ve eleştiri sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni topladı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DYm_arCsQD8/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Peki nedir bu "Mutlak Butlan"?

Peki nedir bu "Mutlak Butlan"?

Siyasette ve gündemde büyük yankı uyandıran CHP'deki 'mutlak butlan' olayı, partinin yönetimini ve liderliğini doğrudan etkileyen çok kritik bir hukuki karardır. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 4-5 Kasım 2023 tarihindeki CHP 38. Olağan Kurultayı'nı 'mutlak butlan' (kesin hükümsüzlük) gerekçesiyle iptal etti.Hukukta mutlak butlan; bir işlemin kanunun emredici hükümlerine, kamu düzenine veya ahlaka tamamen aykırı olması sebebiyle en başından itibaren geçersiz (yok) sayılmasıdır. Yani mahkeme bu kararla, 'Bu kurultay hukuken hiç yapılmamış, o gün atılan imzalar ve alınan kararlar hiç var olmamıştır' demiş oldu.

CHP'de Şimdi Ne Olacak?

Mahkemenin verdiği bu radikal karar, partiyi hukuken kurultay öncesindeki tarihe geri döndürdü:

  • Yönetim Değişimi (Tedbiren): Mevcut Genel Başkan Özgür Özel ve yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına; eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin görevi aynen devralmasına hükmedildi.

  • Sonraki Kararlar Boşa Düştü: 38. Kurultay'dan sonra yapılan tüm olağanüstü kurultaylar, tüzük değişiklikleri ve alınan kararlar da otomatik olarak iptal edilmiş sayıldı.

  • Mali ve İdari Belirsizlik: Kurultay tarihinden beri parti adına yapılan harcamaların, atılan imzaların ve belediye kararlarının hukuki durumu tartışmalı hale geldi.

Süreç Nasıl İlerleyecek?

CHP mevcut yönetimi bu kararı kabul etmeyerek durumu Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay'ın yapacağı incelemenin ardından kararı onaması ya da bozması, CHP'nin liderlik yapısını kesin olarak tayin edecek. Ayrıca hukuki sürecin sağlıklı yürütülmesi adına partiye geçici bir kayyum atanması ve partiyi yeniden yasal bir kurultaya götürmesi de olasılıklar arasında yer alıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın