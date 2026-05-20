Bir İçerik Üreticisi "55515" Kodunun Ağrıyı Kestiğini İddia Etti

'Arkadaşlar, bunun işe yarayıp yaramadığını bilmiyorum. Bu yüzden gülmeden önce neden denemiyoruz? Çünkü videodaki kadın, bunun CIA’in gizliliği kaldırılmış bir belgesinden geldiğini söylüyor. Kontrol ettim, gerçekten de böyle bir belge var ve 2003’ten beri kamuya açık.

Herhangi bir yeriniz ağrıyorsa deneyin ve işe yarayıp yaramadığını yorumlarda söyleyin. Denemekle bir şey kaybetmeyiz.

CIA belgesinin kelime kelime çevirisi:

‘Gözlerin kapalıyken vücudunun ağrı sinyallerinin geldiği bölgesine bak. Bakarken zihninde 55515 sayısını tekrar et. Bu iki şeyi yaptığında ağrı sinyalleri yavaş yavaş azalacak ve artık önemli olmayacak.’

Videodaki kızın söylediği şey de tam olarak bu: ağrı olan bölgeye odaklan + kodu tekrar et.

Bence rakamları tek tek söylemek gerekiyor...

Bir yeriniz ağrıyorsa deneyin ve bize anlatın. En kötü ihtimalle birkaç dakikamızı kaybetmiş oluruz.'