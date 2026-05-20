Bir İçerik Üreticisi "55515" Kodunun Ağrıyı Kestiğini İddia Etti

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.05.2026 - 17:43

Sosyal medyada bu kez “kuantum kodu” adı verilen 5 haneli bir sayı dizisi gündem oldu. Bir kadın, fiziksel ağrı yaşayan kişilerin “55515” kodunu tekrar ederek ağrıyı azaltabileceğini iddia etti. Videoda bu yöntemin beyinden ağrının olduğu bölgeye sinyal gönderdiği öne sürüldü.

"Denedim ve şimdi Hint aksanım var. Fabrika ayarlarına nasıl dönebilirim?"

'Lehim makinesini tutunca parmaklarımda ikinci derece yanık oluştu. Hemen kendi kendime iyileştiğini telkin etmeye başladım.

Bir saat sonra ağrı azaldı ve normal işlerime devam etmeye başladım. Gerçekliğinizi yaratan şey hiçbir zaman ‘sayılar’ ya da ‘yöntemler’ olmadı. Her zaman sizdiniz.'

"İnanç gerçekliği yaratır, plasebo etkisinin bu kadar iyi çalışmasının nedeni de bu. Eğer gerçekten inanırsan ya da umursamazsan işe yarar. Ama en ufak bir şüphe bile bunu etkisiz hale getirir."

'Bu lanet bir kuantum kodu değil, meditatif iyileşme. Ağrıya odaklanıyorsun, iyileştiğine odaklanıyorsun; meditatif tekrarlar da odaklanmana yardımcı oluyor. Büyülü bir şey yok, sadece bedeninin dikkat etmesi gereken yere odaklanmasını sağlıyorsun.'

'Arkadaşlar, bunun işe yarayıp yaramadığını bilmiyorum. Bu yüzden gülmeden önce neden denemiyoruz? Çünkü videodaki kadın, bunun CIA’in gizliliği kaldırılmış bir belgesinden geldiğini söylüyor. Kontrol ettim, gerçekten de böyle bir belge var ve 2003’ten beri kamuya açık.

Herhangi bir yeriniz ağrıyorsa deneyin ve işe yarayıp yaramadığını yorumlarda söyleyin. Denemekle bir şey kaybetmeyiz.

CIA belgesinin kelime kelime çevirisi:

‘Gözlerin kapalıyken vücudunun ağrı sinyallerinin geldiği bölgesine bak. Bakarken zihninde 55515 sayısını tekrar et. Bu iki şeyi yaptığında ağrı sinyalleri yavaş yavaş azalacak ve artık önemli olmayacak.’

Videodaki kızın söylediği şey de tam olarak bu: ağrı olan bölgeye odaklan + kodu tekrar et.

Bence rakamları tek tek söylemek gerekiyor...

Bir yeriniz ağrıyorsa deneyin ve bize anlatın. En kötü ihtimalle birkaç dakikamızı kaybetmiş oluruz.'

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
