article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İlk Kepçede Hazine Buldular: Tarlayı Kazdılar Altından 3 Bin Yıllık Takılar Çıktı

İlk Kepçede Hazine Buldular: Tarlayı Kazdılar Altından 3 Bin Yıllık Takılar Çıktı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.05.2026 - 15:03

Almanya’da rüzgar türbini projesi için başlayan inşaat çalışması, beklenmedik bir arkeolojik keşfe dönüştü. Aşağı Saksonya’daki alanda kazı başlamadan önce arkeolojik inceleme yapılmıştı. Ancak asıl dikkat çeken bulgu, iş makineleri çalışmaya başladıktan sonra geldi. İlk kepçeyle birlikte toprağın altından bronz ve kehribar parçaları çıktı. Uzmanlar, bulunan takıların yaklaşık 3 bin 300 yıl öncesine ait olabileceğini belirtiyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Rüzgar türbini inşaatında Bronz Çağ hazinesi bulundu

Rüzgar türbini inşaatında Bronz Çağ hazinesi bulundu

Popular Mechanics’in aktardığına göre keşif, Almanya’nın Ahlum ve Dettum yakınlarında kurulacak rüzgar enerjisi sahasında yapıldı. İnşaattan önce bölgede arkeolojik tarama yapılmıştı ancak asıl dikkat çeken bulgu, iş makinelerinin çalışmaya başlamasıyla ortaya çıktı. İlk kazı sırasında topraktan bronz ve kehribar parçaları çıkınca arkeologlar yeniden sahaya çağrıldı.

Buluntular arasında süslü boyun halkaları, kol spiralleri, bronz iğneler, dekoratif plakalar ve kehribar boncuklar yer aldı. En dikkat çeken parçalardan biri ise 156 kehribar boncuktan oluşan kolye oldu. Uzmanlar, takıların MÖ 1500 ile 1300 yılları arasına tarihlendiğini ve yüksek statülü kişilere ait olabileceğini düşünüyor.

Takıların adak ya da gömü olarak bırakıldığı düşünülüyor

Takıların adak ya da gömü olarak bırakıldığı düşünülüyor

Aşağı Saksonya Eyalet Anıt Koruma Ofisi’ne göre bulunan takılar, en az üç farklı yüksek statülü kadına ait olabilir. Parçaların bir arada gömülmüş olması, bunların sıradan şekilde kaybolmadığını düşündürüyor. Arkeologlar, takıların dini, sembolik ya da törensel bir amaçla toprağa bırakılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Kehribar detayının bulunması da keşfi daha önemli hale getiriyor. Bronz Çağ’da kehribar, ticaret ağlarıyla uzak bölgelere taşınan değerli bir malzemeydi. Bu nedenle 156 boncuklu kolye, yalnızca estetik bir takı değil; dönemin sosyal yapısı, zenginlik göstergeleri ve ticaret bağlantıları hakkında da ipucu veriyor. 

Alanda ayrıca farklı dönemlere ait yüzlerce eser bulunduğu için bölgenin uzun süre boyunca kullanılmış önemli bir yerleşim ya da geçiş alanı olabileceği düşünülüyor.

Araştırmacılar, bölgede bulunan üç katmanlı bir tarağın da dikkat çekici olduğunu belirtiyor. 4. ya da 5. yüzyıla tarihlenen bu tarak, dairesel süslemeleri ve bronz perçinleriyle kişisel kullanım eşyası olarak değerlendiriliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın