İlk Kepçede Hazine Buldular: Tarlayı Kazdılar Altından 3 Bin Yıllık Takılar Çıktı

Aşağı Saksonya Eyalet Anıt Koruma Ofisi’ne göre bulunan takılar, en az üç farklı yüksek statülü kadına ait olabilir. Parçaların bir arada gömülmüş olması, bunların sıradan şekilde kaybolmadığını düşündürüyor. Arkeologlar, takıların dini, sembolik ya da törensel bir amaçla toprağa bırakılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Kehribar detayının bulunması da keşfi daha önemli hale getiriyor. Bronz Çağ’da kehribar, ticaret ağlarıyla uzak bölgelere taşınan değerli bir malzemeydi. Bu nedenle 156 boncuklu kolye, yalnızca estetik bir takı değil; dönemin sosyal yapısı, zenginlik göstergeleri ve ticaret bağlantıları hakkında da ipucu veriyor.

Alanda ayrıca farklı dönemlere ait yüzlerce eser bulunduğu için bölgenin uzun süre boyunca kullanılmış önemli bir yerleşim ya da geçiş alanı olabileceği düşünülüyor.

Araştırmacılar, bölgede bulunan üç katmanlı bir tarağın da dikkat çekici olduğunu belirtiyor. 4. ya da 5. yüzyıla tarihlenen bu tarak, dairesel süslemeleri ve bronz perçinleriyle kişisel kullanım eşyası olarak değerlendiriliyor.