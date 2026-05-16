188 Metrelik Türbinler Kuruyorlar: Maden Bölgesi Rüzgarla Çalışacak

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.05.2026 - 14:21

Avustralya’nın madenleriyle bilinen Pilbara bölgesinde dikkat çeken bir enerji projesi başladı. Fortescue, Nullagine Wind Project adı verilen rüzgar santralinin inşasına geçti. Projede 17 dev türbin yer alacak. Türbinlerin göbek yüksekliği 188 metreye ulaşacak. Hedef, maden operasyonlarında fosil yakıt kullanımını azaltıp bölgeyi rüzgar enerjisiyle desteklemek.

Maden bölgesine 17 dev türbin kuruluyor

Fortescue, Batı Avustralya’daki Pilbara bölgesinde ilk rüzgar projesi olan Nullagine Wind Project için inşaata başladı. Proje toplam 133 MW kapasiteye sahip olacak ve 17 rüzgar türbininden oluşacak. ABC News’in aktardığına göre rüzgar santralinin 2027’de tamamlanması bekleniyor.

Bu proje, özellikle maden sahalarının enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklarla karşılamak için geliştiriliyor. Pilbara, Avustralya’nın en önemli demir cevheri üretim bölgelerinden biri olarak biliniyor. Bu nedenle rüzgar santrali, yalnızca bir enerji yatırımı değil, aynı zamanda madencilik sektöründe karbon emisyonlarını azaltma hamlesi olarak da görülüyor.

188 metreye ulaşan türbinler özel teknolojiyle kurulacak

Projede kullanılacak türbinlerin göbek yüksekliği 188 metreye ulaşacak. Renewables Now’a göre Envision Energy tarafından sağlanacak türbinlerde Nabrawind’in kendi kendini kurabilen kule sistemi kullanılacak. Bu teknoloji, özellikle uzak ve zorlu bölgelerde büyük türbin kurulumunu kolaylaştırmayı hedefliyor.

Türbinler düşük rüzgar koşullarına uygun şekilde tasarlanırken, siklon gibi sert hava olaylarına da dayanabilecek biçimde geliştiriliyor. Nabrawind, projede 188 metrelik göbek yüksekliği, 7,8 MW güç ve 182 metrelik rotor çapının aynı onshore projede bir araya geleceğini belirtiyor.

Hedef madenleri yenilenebilir enerjiyle çalıştırmak

Nullagine Wind Project, Fortescue’nun Pilbara Energy Connect programının bir parçası olarak görülüyor. Mining Weekly’ye göre proje, güneş, batarya depolama ve yüksek gerilim hatlarıyla birlikte maden merkezlerini birbirine bağlamayı ve fosil yakıt bağımlılığını azaltmayı hedefliyor.

Fortescue’nun açıklamasına göre şirket, 2030’a kadar Pilbara’da 2 ila 3 GW arasında yenilenebilir enerji ve batarya depolama kapasitesi kurmayı planlıyor. Nullagine rüzgar projesi de bu planın en görünür adımlarından biri olacak.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
