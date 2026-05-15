AKP Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy Eşine Mahkeme Harcı Ödemesin Diye Fakirlik Belgesi Aldırmış

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
Umut Akdoğan, Hüseyin Altınsoy’un eşinin mahkeme harcı ödememek amacıyla muhtarlıktan “fakirlik belgesi” aldığı iddiasını gündeme taşıdı. Akdoğan, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı’nın aynı zamanda AK Parti Genel Başkanı olduğunu hatırlatarak, partisinde benzer olayların yaşandığını bilmesi ve gerekli müdahaleyi yapması gerektiğini söyledi.

Umut Akdoğan, Hüseyin Altınsoy’un eşinin tapu davasında mahkeme harcı ödememek amacıyla muhtarlıktan “fakirlik ilmühaberi” aldığı iddiasını kamuoyuna taşıdı. Akdoğan, söz konusu uygulamanın maddi durumu yetersiz vatandaşlar için tanınmış bir hak olduğunu belirterek, bir milletvekili ailesinin bu yola başvurmasının kabul edilemez olduğunu savundu. CHP’li vekil, olayın ortaya çıkmasının ardından sistemin kötüye kullanıldığı yönündeki tartışmaların büyüdüğünü ifade ederek Cumhurbaşkanı ve AKP yönetimine çağrıda bulundu.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı hem bu belgeyi veren kişiyle ilgili hem bu belgeyi alan milletvekilinin eşiyle ilgili soruşturma başlattı.

Konunun ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada tepkiler de gecikmedi.

Şamil Tayyar, "iğneyi kendimize batıralım" diyerek yaşananları eleştirdi.

Cem Küçük de tepki gösterenler arasındaydı.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
