AKP Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy Eşine Mahkeme Harcı Ödemesin Diye Fakirlik Belgesi Aldırmış

Umut Akdoğan, Hüseyin Altınsoy’un eşinin tapu davasında mahkeme harcı ödememek amacıyla muhtarlıktan “fakirlik ilmühaberi” aldığı iddiasını kamuoyuna taşıdı. Akdoğan, söz konusu uygulamanın maddi durumu yetersiz vatandaşlar için tanınmış bir hak olduğunu belirterek, bir milletvekili ailesinin bu yola başvurmasının kabul edilemez olduğunu savundu. CHP’li vekil, olayın ortaya çıkmasının ardından sistemin kötüye kullanıldığı yönündeki tartışmaların büyüdüğünü ifade ederek Cumhurbaşkanı ve AKP yönetimine çağrıda bulundu.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı hem bu belgeyi veren kişiyle ilgili hem bu belgeyi alan milletvekilinin eşiyle ilgili soruşturma başlattı.

Konunun ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada tepkiler de gecikmedi.