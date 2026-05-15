Haberler
Spor
Futbol
İtalya'da Hafta Sonu Roma Derbisi Var Ama Görülmedik Bir Protesto Yaşanabilir

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.05.2026 - 17:59

İtalya Serie A’da sezonun kritik virajına girilirken, fikstür kararı başkentte büyük tartışma yarattı.

Serie A yönetimi ile yerel yetkililer arasında yapılan planlama doğrultusunda, futbol dünyasının en ateşli rekabetlerinden biri olarak gösterilen Roma derbisinin Pazar günü saat 12.30’da oynanacağı duyuruldu.

Stadio Olimpico’daki bu sıra dışı saat tercihi ise Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri’yi adeta çılgına çevirdi.

Sarri "ben gelmiyorum" diyerek isyan etti.

Maurizio Sarri, Mediaset’e yaptığı açıklamalarda karara sert sözlerle tepki gösterdi. Deneyimli teknik adam, 'Hissettiğim şu: Pazartesi gelirim ama Pazar 12:30’da gelmiyorum. O saatte kendi aralarında oynayabilirler' ifadelerini kullandı.

Öfkesini sürdüren Sarri, yaşanan karmaşanın lig yönetiminin yanlış planlamalarından kaynaklandığını savunarak Lazio yönetimine de dikkat çeken bir çağrıda bulundu. İtalyan çalıştırıcı, 'Bu kaos, lig yönetimi tarafından yapılan hatalar dizisinden kaynaklanıyor. Eğer ben kulüp başkanı olsaydım, takımı sahaya bile çıkarmazdım. Gerekirse bir puan ceza alırdık, bu saatten sonra bizim için hiçbir şey değişmez' dedi.

Öğlen sıcağında oynanacak derbi tepkilerle karşılandı.

Maurizio Sarri’nin tepkisinin temelinde ise Roma’daki sıcak hava koşulları yer alıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıkta futbolcuların fiziksel durumunun ve maçın kalitesinin göz ardı edildiğini düşünüyor.

Şampiyonlar Ligi bileti için mücadele eden ekiplerin böylesine kritik bir karşılaşmayı öğle saatlerinde oynamasının kabul edilemez olduğunu savunan Sarri, 'Şampiyonlar Ligi'ne katılım 80 milyon euro değerinde ve beş takım bunun için yarışıyor. Biz ise 12:30'da mı oynuyoruz? Bu futbol değil' diyerek fikstür kararına sert çıktı.

Amaç Asya kıtasına akşam saatlerinde maç izletmek.

Serie A’da son yıllarda bazı maçların öğle saatlerinde oynatılmasının arkasında, Asya yayın pazarı önemli rol oynuyor. İtalya’da 12.30’da başlayan karşılaşmaların Çin, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerde akşam saatlerine denk gelmesi nedeniyle lig yönetimi, küresel izlenme oranlarını ve yayın gelirlerini artırmayı hedefliyor. Özellikle büyük takımların maçlarında bu saat tercihi daha sık uygulanıyor.

Ancak söz konusu uygulama, futbol dünyasında tartışmaları da beraberinde getiriyor. Teknik direktörler ve futbolcular, sıcak hava koşullarında oynanan öğle maçlarının oyuncu sağlığını olumsuz etkilediğini, maç temposunu düşürdüğünü ve sakatlık riskini artırdığını savunuyor. Son olarak Maurizio Sarri de Roma derbisinin 12.30’a alınmasına sert tepki göstermişti.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
