İtalya'da Hafta Sonu Roma Derbisi Var Ama Görülmedik Bir Protesto Yaşanabilir

Serie A’da son yıllarda bazı maçların öğle saatlerinde oynatılmasının arkasında, Asya yayın pazarı önemli rol oynuyor. İtalya’da 12.30’da başlayan karşılaşmaların Çin, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerde akşam saatlerine denk gelmesi nedeniyle lig yönetimi, küresel izlenme oranlarını ve yayın gelirlerini artırmayı hedefliyor. Özellikle büyük takımların maçlarında bu saat tercihi daha sık uygulanıyor.

Ancak söz konusu uygulama, futbol dünyasında tartışmaları da beraberinde getiriyor. Teknik direktörler ve futbolcular, sıcak hava koşullarında oynanan öğle maçlarının oyuncu sağlığını olumsuz etkilediğini, maç temposunu düşürdüğünü ve sakatlık riskini artırdığını savunuyor. Son olarak Maurizio Sarri de Roma derbisinin 12.30’a alınmasına sert tepki göstermişti.