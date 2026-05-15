İtalya'da Hafta Sonu Roma Derbisi Var Ama Görülmedik Bir Protesto Yaşanabilir
İtalya Serie A’da sezonun kritik virajına girilirken, fikstür kararı başkentte büyük tartışma yarattı.
Serie A yönetimi ile yerel yetkililer arasında yapılan planlama doğrultusunda, futbol dünyasının en ateşli rekabetlerinden biri olarak gösterilen Roma derbisinin Pazar günü saat 12.30’da oynanacağı duyuruldu.
Stadio Olimpico’daki bu sıra dışı saat tercihi ise Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri’yi adeta çılgına çevirdi.
Sarri "ben gelmiyorum" diyerek isyan etti.
Öğlen sıcağında oynanacak derbi tepkilerle karşılandı.
Amaç Asya kıtasına akşam saatlerinde maç izletmek.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
