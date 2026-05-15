article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Trafikte Makas Attığı İçin Ceza Yiyen Zafer Şahin İsyan Etti

Trafikte Makas Attığı İçin Ceza Yiyen Zafer Şahin İsyan Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.05.2026 - 17:33

Trafikte yeni düzenlemelerle birlikte birçok ihlale yönelik cezalar ciddi şekilde artırıldı. Özellikle aşırı hız, makas atma, kırmızı ışık ihlali ve alkollü araç kullanımı gibi tehlikeli davranışlara karşı daha sert yaptırımlar uygulanacak. Yetkililer, amaçlarının sürücüler üzerinde caydırıcılığı artırarak trafik kazalarını ve can kayıplarını azaltmak olduğunu belirtiyor. Yeni dönemde denetimlerin de daha sıkı ve teknolojik sistemlerle desteklenmesi bekleniyor.

Bu arada fahri trafik müfettişlerinin yazdığı cezalar da sistemde önemli bir yeri oluşturuyor. Sürücülerin çoğu zaman itirazlarına neden olan cezalara bu kez gazeteci Zafer Şahin isyan etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Zafer Şahin, trafikte yaşadıklarını anlattı.

Zafer Şahin, trafikte yaşadıklarını anlattı.

Gazeteci Zafer Şahin, kendisine yazılan cezayı paylaşarak; fahri trafik müfettişinin kendisine 'makas attığı için' ceza yazdığını açıkladı. 

Zafer Şahin, 'Bu Fahri Trafik Müfettişliği meselesi çok can sıkıcı. Zaten her yer kamera. Kesecekse cezayı devletin polisi kessin. Fahri trafik müfettişliği kaldırılsın.' ifadelerini kullandı.

Zafer Şahin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Zafer Şahin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

'Ankara’da Eskişehir Yolunda bana 46/2-c den “Makas atmak da dahil trafiği tehlikeye düşürmek” 10 bin lira ceza yazan Fahri Trafik Müfettişi….

Makas atacak kadar aklımı peynir ekmekle yemedim. Kimsenin hayatını riske edecek hareket yapmam. O kadar usta şoför de değilim. Bu keyfi bir ceza olmuş.

Ben cezayı öderim… Ama bu keyfi cezalarla milletin sabrını taşırmayın. İspatla kardeşim bana makas attığımı…İspatlayamazsın çünkü öyle bir şey olmadı. Canım istedi ceza yazdım! Ne güzel iş!

Bu Fahri Trafik Müfettişliği meselesi çok can sıkıcı. Zaten her yer kamera. Kesecekse cezayı devletin polisi kessin. Fahri trafik müfettişliği kaldırılsın.'

Fahri trafik müfettişliği sistemi nasıl çalışıyor?

Fahri trafik müfettişliği sistemi nasıl çalışıyor?

Fahri trafik müfettişliği, trafikte kural ihlallerini tespit ederek resmi makamlara bildirme yetkisine sahip gönüllü denetim sistemi olarak uygulanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen şartları taşıyan kişiler arasından seçilen fahri trafik müfettişleri, özellikle hatalı park, kırmızı ışık ihlali ve emniyet şeridi kullanımı gibi trafik suçlarını tutanak altına alabiliyor. Bu kişiler ceza kesme yetkisine doğrudan sahip olmasa da hazırladıkları tutanaklar doğrultusunda sürücülere idari para cezası uygulanabiliyor. Sistem, trafik denetimlerinin daha geniş alana yayılması ve kurallara uyumun artırılması amacıyla kullanılıyor.

Fahri trafik müfettişliği ilgili şikayetler artıyor.

Fahri trafik müfettişliği ilgili şikayetler artıyor.

Sürücüler, Zafer Şahin gibi fahri trafik müfettişlerinin yazdıkları cezalara tepki göstererek bu yapının değişmesi ya da kaldırılması gerektiğini söylüyor. 

Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Fahri trafik müfettiş sebebiyle hiç ceza yediniz mi? Görüşlerinizi şimdi ViDio'da paylaşabilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın