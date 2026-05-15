Trafikte Makas Attığı İçin Ceza Yiyen Zafer Şahin İsyan Etti

Trafikte yeni düzenlemelerle birlikte birçok ihlale yönelik cezalar ciddi şekilde artırıldı. Özellikle aşırı hız, makas atma, kırmızı ışık ihlali ve alkollü araç kullanımı gibi tehlikeli davranışlara karşı daha sert yaptırımlar uygulanacak. Yetkililer, amaçlarının sürücüler üzerinde caydırıcılığı artırarak trafik kazalarını ve can kayıplarını azaltmak olduğunu belirtiyor. Yeni dönemde denetimlerin de daha sıkı ve teknolojik sistemlerle desteklenmesi bekleniyor.

Bu arada fahri trafik müfettişlerinin yazdığı cezalar da sistemde önemli bir yeri oluşturuyor. Sürücülerin çoğu zaman itirazlarına neden olan cezalara bu kez gazeteci Zafer Şahin isyan etti.