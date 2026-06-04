article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Aziz Yıldırım Merak Edilen Konuyu Açıkladı: "Aykut Kocaman'la Görüştüm"

Aziz Yıldırım Merak Edilen Konuyu Açıkladı: "Aykut Kocaman'la Görüştüm"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.06.2026 - 01:02
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Aziz Yıldırım, gündeme ilişkin yaptığı açıklamalarda transfer çalışmaları, teknik direktör tercihi ve kulübün geleceğine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe başkan adayı olarak konuşan Yıldırım’ın özellikle teknik yapılanma konusunda verdiği mesajlar dikkat çekerken, Aykut Kocaman hakkında kullandığı ifadeler de gündem yarattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkan adaylığı sürecinde yaptığı açıklamalarda güçlü bir yönetim oluşturduklarını söyledi.

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkan adaylığı sürecinde yaptığı açıklamalarda güçlü bir yönetim oluşturduklarını söyledi.

beIN Sports’a konuşan Yıldırım, “Biz güçlü bir yönetim oluşturduk. Bendeki tecrübe ve birikim, bu arkadaşlarla birlikte oluşturacağımız bir havuzda birleşecek” ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli kulüpte yeniden birlik ortamı oluşturmak istediklerini belirten Yıldırım, kurulacak güçlü kadroyla birlikte Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nun ruhunun yeniden ortaya çıkacağını ve camianın takımla bütünleşeceğini ifade etti.

Deneyimli yönetici ayrıca, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurgulayarak, “Eğer bunları yaparsak söylediğimiz şampiyonluğu da elde ederiz” dedi.

Merak edilen konuyu açıklığa kavuşturdu.

Merak edilen konuyu açıklığa kavuşturdu.

Aziz Yıldırım, teknik yapılanmaya ilişkin yaptığı açıklamada futbol organizasyonunun başında Oğuz Çetin’in yer alacağını söyledi.

Fenerbahçe başkan adayı Yıldırım, “Futbol aklımızın başında İmparator Oğuz Çetin olacak. Ekibiyle birlikte çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Aykut Kocaman ile de adaylığını açıklamadan önce görüştüğünü belirten Yıldırım, “Seçim sonucuna göre konuşuruz dedim ancak herhangi bir söz vermedim” dedi.

Teknik direktör konusunda yabancı isimlerle görüşmeler yaptıklarını ifade eden Yıldırım, yönetim içinde henüz net bir karar alınmadığını belirterek, seçimin kazanılması halinde ilk hafta içinde toplantı yapıp teknik adam kararını açıklayacaklarını söyledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın