Aziz Yıldırım Merak Edilen Konuyu Açıkladı: "Aykut Kocaman'la Görüştüm"

Aziz Yıldırım, teknik yapılanmaya ilişkin yaptığı açıklamada futbol organizasyonunun başında Oğuz Çetin’in yer alacağını söyledi.

Fenerbahçe başkan adayı Yıldırım, “Futbol aklımızın başında İmparator Oğuz Çetin olacak. Ekibiyle birlikte çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Aykut Kocaman ile de adaylığını açıklamadan önce görüştüğünü belirten Yıldırım, “Seçim sonucuna göre konuşuruz dedim ancak herhangi bir söz vermedim” dedi.

Teknik direktör konusunda yabancı isimlerle görüşmeler yaptıklarını ifade eden Yıldırım, yönetim içinde henüz net bir karar alınmadığını belirterek, seçimin kazanılması halinde ilk hafta içinde toplantı yapıp teknik adam kararını açıklayacaklarını söyledi.