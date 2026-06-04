Aziz Yıldırım Merak Edilen Konuyu Açıkladı: "Aykut Kocaman'la Görüştüm"
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Aziz Yıldırım, gündeme ilişkin yaptığı açıklamalarda transfer çalışmaları, teknik direktör tercihi ve kulübün geleceğine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.
Fenerbahçe başkan adayı olarak konuşan Yıldırım’ın özellikle teknik yapılanma konusunda verdiği mesajlar dikkat çekerken, Aykut Kocaman hakkında kullandığı ifadeler de gündem yarattı.
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Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkan adaylığı sürecinde yaptığı açıklamalarda güçlü bir yönetim oluşturduklarını söyledi.
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Merak edilen konuyu açıklığa kavuşturdu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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