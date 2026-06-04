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Guardiola'nın Ayrılığının Ardından Manchester City Başkanından İlginç Açıklama: "100 Kere Pes Etti"

Guardiola'nın Ayrılığının Ardından Manchester City Başkanından İlginç Açıklama: "100 Kere Pes Etti"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.06.2026 - 21:06
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Haldun Al Mubarak, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kulübün yaşadığı zorlu süreçlerde Guardiola’nın zaman zaman ayrılığı gündeme getirdiğini belirten Al Mubarak, deneyimli teknik adamla olan ilişkisini anlatırken esprili bir ifadeyle kendisini Guardiola’nın “psikiyatristi” gibi gördüğünü söyledi.

Manchester City Başkanı’nın sözleri, Guardiola’nın kulüp içindeki baskılı dönemlerde yaşadığı mental yorgunluğa ve yönetimle kurduğu yakın iletişime dair yeni bir detay olarak yorumlandı.

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"Ayrılık kararına bu kez hiç karşı çıkmadım."

"Ayrılık kararına bu kez hiç karşı çıkmadım."

Haldun Al Mubarak, Pep Guardiola’nın bu yaz Manchester City’den ayrılma kararına karşı çıkmadığını açıkladı.

Etihad Stadyumu’nda yaklaşık 10 yıl görev yapan Guardiola’nın, sezon sonunda takımdan ayrılma kararı aldığı ve artık kulübü aynı enerjiyle sürdüremeyeceğini düşündüğü belirtildi.

Guardiola’nın karar sürecine ilişkin konuşan Al Mubarak, “Hiç karşı çıkmadım” ifadelerini kullanırken, bu kez durumun önceki dönemlerden farklı olduğunu hissettiğini söyledi. Manchester City Başkanı, deneyimli teknik adamın kararının bu kez kesin bir ayrılık anlamına geldiğini anladığını dile getirdi.

"Guardiola'nın psikiyatristi gibi hissediyordum"

"Guardiola'nın psikiyatristi gibi hissediyordum"

Haldun Al Mubarak, kulüp medyasına verdiği sezon sonu röportajında Pep Guardiola ile yıllar içinde kurduğu yakın ilişkiye dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

Manchester City Başkanı, özellikle zorlu dönemlerde Guardiola’nın oldukça duygusal tepkiler verdiğini belirterek kendisini zaman zaman deneyimli teknik adamın “psikiyatristi” gibi hissettiğini söyledi.

Al Mubarak açıklamasında, “Biz çok yakın arkadaşız. Belki kendisi kabul etmez ama ben kendimi onun psikiyatristi gibi görüyorum. Yıllar boyunca ona destek olmak zorunda kaldım. Son 10 yılda birçok iniş çıkış yaşadık. Ve kötü dönemlerde, söyleyebilirim ki son 10 yılda 100 kez pes etti” ifadelerini kullandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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