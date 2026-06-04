Guardiola'nın Ayrılığının Ardından Manchester City Başkanından İlginç Açıklama: "100 Kere Pes Etti"

Haldun Al Mubarak, kulüp medyasına verdiği sezon sonu röportajında Pep Guardiola ile yıllar içinde kurduğu yakın ilişkiye dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

Manchester City Başkanı, özellikle zorlu dönemlerde Guardiola’nın oldukça duygusal tepkiler verdiğini belirterek kendisini zaman zaman deneyimli teknik adamın “psikiyatristi” gibi hissettiğini söyledi.

Al Mubarak açıklamasında, “Biz çok yakın arkadaşız. Belki kendisi kabul etmez ama ben kendimi onun psikiyatristi gibi görüyorum. Yıllar boyunca ona destek olmak zorunda kaldım. Son 10 yılda birçok iniş çıkış yaşadık. Ve kötü dönemlerde, söyleyebilirim ki son 10 yılda 100 kez pes etti” ifadelerini kullandı.