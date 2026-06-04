Guardiola'nın Ayrılığının Ardından Manchester City Başkanından İlginç Açıklama: "100 Kere Pes Etti"
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Haldun Al Mubarak, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Kulübün yaşadığı zorlu süreçlerde Guardiola’nın zaman zaman ayrılığı gündeme getirdiğini belirten Al Mubarak, deneyimli teknik adamla olan ilişkisini anlatırken esprili bir ifadeyle kendisini Guardiola’nın “psikiyatristi” gibi gördüğünü söyledi.
Manchester City Başkanı’nın sözleri, Guardiola’nın kulüp içindeki baskılı dönemlerde yaşadığı mental yorgunluğa ve yönetimle kurduğu yakın iletişime dair yeni bir detay olarak yorumlandı.
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"Ayrılık kararına bu kez hiç karşı çıkmadım."
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"Guardiola'nın psikiyatristi gibi hissediyordum"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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