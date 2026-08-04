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Biran Damla Yılmaz'dan Halef İtirafı! Yıldız'ı Hürrem Sultan'a Benzetti

Biran Damla Yılmaz'dan Halef İtirafı! Yıldız'ı Hürrem Sultan'a Benzetti

Halef: Köklerin Çağrısı
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.08.2026 - 13:22
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NOW ekranlarında yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı'nda Yıldız karakterine hayat veren Biran Damla Yılmaz, karakteri hakkında konuştu. Serhat ve Melek'i ayıran Yıldız hakkında özeleştiride bulunan Biran Damla Yılmaz, canlandırdığı karakteri Hürrem Sultan'a benzetti.

KAYNAK: Fatih Altaylı ile Pazar Sohbeti

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Halef: Köklerin Çağrısı'nın Yıldız'ı Biran Damla Yılmaz, karakteri hakkındaki açıklamalarla gündem oldu.

Halef: Köklerin Çağrısı'nın Yıldız'ı Biran Damla Yılmaz, karakteri hakkındaki açıklamalarla gündem oldu.

NOW ekranlarında yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Biran Damla Yılmaz, Fatih Altaylı'nın YouTube programında canlandırdığı rolle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dizide İlhan Şen'in hayat verdiği Serhat ile Aybüke Pusat'ın canlandırdığı Melek'in arasına giren Yıldız karakterini değerlendiren oyuncu, karakterine farklı bir bakış açısıyla yaklaştığını söyledi.

Yıldız'ın yalnızca bir evliliği bozan kadın olarak görülmemesi gerektiğini belirten Biran Damla Yılmaz, karakterini Hürrem Sultan'a benzeterek şu ifadeleri kullandı:

'Ben bu karakteri evliliği bitirici, onun kocasını alacak gibi bir yerden bakmaktan ziyade kurduğum yerden zaten bu kadının bir şekilde ayakta kalması yaşaması gerekiyor, Hürrem gibi.'

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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