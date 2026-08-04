Biran Damla Yılmaz'dan Halef İtirafı! Yıldız'ı Hürrem Sultan'a Benzetti
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NOW ekranlarında yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı'nda Yıldız karakterine hayat veren Biran Damla Yılmaz, karakteri hakkında konuştu. Serhat ve Melek'i ayıran Yıldız hakkında özeleştiride bulunan Biran Damla Yılmaz, canlandırdığı karakteri Hürrem Sultan'a benzetti.
KAYNAK: Fatih Altaylı ile Pazar Sohbeti
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Halef: Köklerin Çağrısı'nın Yıldız'ı Biran Damla Yılmaz, karakteri hakkındaki açıklamalarla gündem oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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