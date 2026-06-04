Almanya'da Türkiye'nin Maçları Şifreli Kanalda Yayınlanacak: Gurbetçiler Karara Tepki Gösteriyor

Karar, Almanya’da yaşayan milyonlarca Türk kökenli vatandaş arasında rahatsızlık yarattı. Ülkenin en büyük göçmen topluluklarından birini oluşturan Türklerin, A Milli Takım maçlarını kamu yayıncılarından takip edemeyecek olması eleştirilerin merkezine oturdu.

Sosyal medyada yapılan çok sayıda paylaşımda, Türk taraftarların ücretli yayın aboneliğine yönlendirilmesinin adil olmadığı yönünde yorumlar öne çıktı. Bazı kullanıcılar bu durumu dolaylı bir dışlayıcılık olarak değerlendirirken, yayıncı kuruluşlar cephesinden Türkiye’ye ilişkin özel bir açıklama yapılmadı.