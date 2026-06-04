Almanya'da Türkiye'nin Maçları Şifreli Kanalda Yayınlanacak: Gurbetçiler Karara Tepki Gösteriyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
2026 Dünya Kupası yaklaşırken Almanya’daki yayın planlaması büyük tartışma yarattı. A Milli Takım’ın grup maçlarının kamu yayıncılarının programında yer almaması, Almanya’da yaşayan milyonlarca Türk futbolseverin karşılaşmaları izlemek için ücretli platformlara yönelmek zorunda kalabileceği yorumlarına neden oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye'nin maçları şifreli platforma verildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Almanya'da yaşayan gurbetçiler karara tepkili.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın