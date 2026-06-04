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Almanya'da Türkiye'nin Maçları Şifreli Kanalda Yayınlanacak: Gurbetçiler Karara Tepki Gösteriyor

etiket Almanya'da Türkiye'nin Maçları Şifreli Kanalda Yayınlanacak: Gurbetçiler Karara Tepki Gösteriyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.06.2026 - 18:44
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2026 Dünya Kupası yaklaşırken Almanya’daki yayın planlaması büyük tartışma yarattı. A Milli Takım’ın grup maçlarının kamu yayıncılarının programında yer almaması, Almanya’da yaşayan milyonlarca Türk futbolseverin karşılaşmaları izlemek için ücretli platformlara yönelmek zorunda kalabileceği yorumlarına neden oldu.

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Türkiye'nin maçları şifreli platforma verildi.

Türkiye'nin maçları şifreli platforma verildi.

2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde Almanya’daki yayın planı, gurbetçi Türkler arasında tartışma yarattı. Açıklanan mevcut yayın programına göre A Milli Takım’ın grup aşamasındaki karşılaşmaları, Alman kamu yayıncıları ARD ve ZDF ekranlarında yayınlanmayacak.

2026 Dünya Kupası boyunca toplam 104 maç oynanacak. Almanya’daki kamu yayıncıları ARD ve ZDF, bu karşılaşmaların 60’ını canlı yayın programına dahil etti. Kalan 44 maçın yayın hakları ise ücretli yayın platformu MagentaTV’de bulunuyor.

Bu kapsamda A Milli Takım’ın grup aşamasındaki mücadelelerinin de MagentaTV üzerinden yayınlanması beklenirken, durum Almanya’da yaşayan Türk futbolseverlerin tepkisini çekti.

Almanya'da yaşayan gurbetçiler karara tepkili.

Almanya'da yaşayan gurbetçiler karara tepkili.

Karar, Almanya’da yaşayan milyonlarca Türk kökenli vatandaş arasında rahatsızlık yarattı. Ülkenin en büyük göçmen topluluklarından birini oluşturan Türklerin, A Milli Takım maçlarını kamu yayıncılarından takip edemeyecek olması eleştirilerin merkezine oturdu.

Sosyal medyada yapılan çok sayıda paylaşımda, Türk taraftarların ücretli yayın aboneliğine yönlendirilmesinin adil olmadığı yönünde yorumlar öne çıktı. Bazı kullanıcılar bu durumu dolaylı bir dışlayıcılık olarak değerlendirirken, yayıncı kuruluşlar cephesinden Türkiye’ye ilişkin özel bir açıklama yapılmadı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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