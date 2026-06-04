Son 3 Dünya Kupasını Tahmin Eden Yazılımdan Yeni Tahmin Geldi: Sürpriz Tahmin Şaşırttı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım devam ediyor.
A Milli Takım'ın da yer aldığı organizasyon, Dünya Kupası tarihinde yeni bir dönemin başlangıcına sahne olacak. İlk kez 48 takımın mücadele edeceği turnuva, şimdiye kadarki en geniş katılımlı Dünya Kupası olarak kayıtlara geçecek.
Futbol dünyasında heyecan giderek artarken, yapay zeka destekli tahmin sistemleri de şampiyonluk yarışına ilişkin öngörülerini paylaşmaya başladı.
Dikkat çeken nokta ise son üç Dünya Kupası'nın şampiyonunu doğru tahmin eden bir yazılımın, 2026 turnuvası için de favorisini belirlemiş olması.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son üç şampiyonu bilerek şaşırtmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sürpriz denecek bir tahmin geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın