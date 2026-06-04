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Son 3 Dünya Kupasını Tahmin Eden Yazılımdan Yeni Tahmin Geldi: Sürpriz Tahmin Şaşırttı

etiket Son 3 Dünya Kupasını Tahmin Eden Yazılımdan Yeni Tahmin Geldi: Sürpriz Tahmin Şaşırttı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.06.2026 - 17:34
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ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım devam ediyor.

A Milli Takım'ın da yer aldığı organizasyon, Dünya Kupası tarihinde yeni bir dönemin başlangıcına sahne olacak. İlk kez 48 takımın mücadele edeceği turnuva, şimdiye kadarki en geniş katılımlı Dünya Kupası olarak kayıtlara geçecek.

Futbol dünyasında heyecan giderek artarken, yapay zeka destekli tahmin sistemleri de şampiyonluk yarışına ilişkin öngörülerini paylaşmaya başladı.

Dikkat çeken nokta ise son üç Dünya Kupası'nın şampiyonunu doğru tahmin eden bir yazılımın, 2026 turnuvası için de favorisini belirlemiş olması.

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Son üç şampiyonu bilerek şaşırtmıştı.

Son üç şampiyonu bilerek şaşırtmıştı.

Doğru tahminleriyle dikkat çeken yatırım şirketi Panmure Liberum’un stratejistlerinden Joachim Klement tarafından geliştirilen model, geçmiş Dünya Kupaları’nda yaptığı isabetli öngörülerle adından söz ettirmişti.

Söz konusu model daha önce 2014 Dünya Kupası’nda Almanya’nın, 2018’de Fransa’nın ve 2022’de ise Arjantin’in şampiyon olacağını doğru şekilde tahmin etmişti.

Sürpriz denecek bir tahmin geldi.

Sürpriz denecek bir tahmin geldi.

Yazılımın 2026 Dünya Kupası için yaptığı tahminde ise daha önce finale çıkmasına rağmen kupayı kazanamayan Hollanda’nın şampiyon olacağı öne sürüldü. Simülasyona göre Hollanda’nın finaldeki rakibi ise Portekiz olacak.

Klement’in modelinde dikkat çeken sürpriz senaryolar da yer aldı. Buna göre son dünya şampiyonu Arjantin’in turnuvaya Portekiz karşısında veda edeceği tahmin edilirken, Brezilya’nın Japonya’ya elenme ihtimali de turnuvanın en büyük sürprizlerinden biri olarak gösterildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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