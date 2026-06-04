Son 3 Dünya Kupasını Tahmin Eden Yazılımdan Yeni Tahmin Geldi: Sürpriz Tahmin Şaşırttı

Yazılımın 2026 Dünya Kupası için yaptığı tahminde ise daha önce finale çıkmasına rağmen kupayı kazanamayan Hollanda’nın şampiyon olacağı öne sürüldü. Simülasyona göre Hollanda’nın finaldeki rakibi ise Portekiz olacak.

Klement’in modelinde dikkat çeken sürpriz senaryolar da yer aldı. Buna göre son dünya şampiyonu Arjantin’in turnuvaya Portekiz karşısında veda edeceği tahmin edilirken, Brezilya’nın Japonya’ya elenme ihtimali de turnuvanın en büyük sürprizlerinden biri olarak gösterildi.