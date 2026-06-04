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Onları Son Kez Bir Arada İzleyeceğiz: 2026 Dünya Kupası'nda Son Dansına Çıkacak Yıldızlar

Onları Son Kez Bir Arada İzleyeceğiz: 2026 Dünya Kupası'nda Son Dansına Çıkacak Yıldızlar

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
04.06.2026 - 13:01
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Milli takımlar son zamanlarda fikstür sıkışıklığı nedeniyle futbol kamuoyunda tepki çekse de Dünya Kupası halen daha dünyadaki futbolseverler ve futbolcular için en özel organizasyon. ABD, Meksika ve Kanada ortaklığındaki 2026 Dünya Kupası da futbolseverler için özel anlara sahne olacak. Çünkü kariyerleri ve başarılarıyla son 10 yılı değiştiren pek çok yıldız bu kupada son kez sahne alacak.

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2026'nın son dünya kupası olması beklenen yıldızlar şöyle:

2026'nın son dünya kupası olması beklenen yıldızlar şöyle:

2026 büyük ihtimalle Lionel Messi (Arjantin), Cristiano Ronaldo (Portekiz), Neymar (Brezilya), Luka Modrić (Hırvatistan), Manuel Neuer (Almanya), Virgil van Dijk (Hollanda), Kevin De Bruyne (Belçika), Son Heung-min (Güney Koregibi yıldızların son kupası olacak.

Listede yer alan en önemli iki efsane Ronaldo ve Messi...

Listede yer alan en önemli iki efsane Ronaldo ve Messi...

Her iki efsane de 6. Dünya Kupası'na hazırlanırken ve bu ikili pek çok rekorda olduğu gibi bu turnuvada da tarihine geçecek. Kariyerinde Dünya Kupası bulunmayan Ronaldo, 41 yaşında bu büyük eksiği tamamlamak için turnuvaya katılırken bunu 'son Dünya Kupası' olarak nitelendirdi. Messi ise 2022 Katar'daki zaferinden sonra kariyerini ikinci dünya kupasıyla zirvede bırakmak istiyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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