Onları Son Kez Bir Arada İzleyeceğiz: 2026 Dünya Kupası'nda Son Dansına Çıkacak Yıldızlar
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Milli takımlar son zamanlarda fikstür sıkışıklığı nedeniyle futbol kamuoyunda tepki çekse de Dünya Kupası halen daha dünyadaki futbolseverler ve futbolcular için en özel organizasyon. ABD, Meksika ve Kanada ortaklığındaki 2026 Dünya Kupası da futbolseverler için özel anlara sahne olacak. Çünkü kariyerleri ve başarılarıyla son 10 yılı değiştiren pek çok yıldız bu kupada son kez sahne alacak.
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2026'nın son dünya kupası olması beklenen yıldızlar şöyle:
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Listede yer alan en önemli iki efsane Ronaldo ve Messi...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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