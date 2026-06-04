Onları Son Kez Bir Arada İzleyeceğiz: 2026 Dünya Kupası'nda Son Dansına Çıkacak Yıldızlar

Her iki efsane de 6. Dünya Kupası'na hazırlanırken ve bu ikili pek çok rekorda olduğu gibi bu turnuvada da tarihine geçecek. Kariyerinde Dünya Kupası bulunmayan Ronaldo, 41 yaşında bu büyük eksiği tamamlamak için turnuvaya katılırken bunu 'son Dünya Kupası' olarak nitelendirdi. Messi ise 2022 Katar'daki zaferinden sonra kariyerini ikinci dünya kupasıyla zirvede bırakmak istiyor.