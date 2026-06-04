Real Madrid'de Bir Başkan Adayı Seçim Vaadini Soranlara Guiza ve Haaland Yanıtını Verdi
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Real Madrid kötü giden sezonun ardından kongre sürecine yoğunlaştı. Başkan Perez'in yeniden aday olduğu seçimde genç bir rakibi var. Üstelik bu genç rakibi Perez'i aratmayacak şekilde Perezvari bir teklifle kongre üyelerinin karşısına çıkıyor.
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Perez'in seçim vaadi belkide İspanyol futbolunun kaderini değiştirdi.
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Perez'in genç rakibi tıpkı Perez gibi büyük bir iddiayla ortaya çıktı.
Enrique Riquelme'den basına Guiza esprisi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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