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Real Madrid'de Bir Başkan Adayı Seçim Vaadini Soranlara Guiza ve Haaland Yanıtını Verdi

Real Madrid'de Bir Başkan Adayı Seçim Vaadini Soranlara Guiza ve Haaland Yanıtını Verdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.06.2026 - 18:07
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Real Madrid kötü giden sezonun ardından kongre sürecine yoğunlaştı. Başkan Perez'in yeniden aday olduğu seçimde genç bir rakibi var. Üstelik bu genç rakibi Perez'i aratmayacak şekilde Perezvari bir teklifle kongre üyelerinin karşısına çıkıyor.

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Perez'in seçim vaadi belkide İspanyol futbolunun kaderini değiştirdi.

Perez'in seçim vaadi belkide İspanyol futbolunun kaderini değiştirdi.

Florentino Perez, henüz başkan adayıyken Real Madridlilere, Barcelona'nın kaptanı Luis Figo'yu takıma getirme vaadinde bulundu. Ciddiye alınmayan bu vaat için Perez el yükseltti ve 'getiremezsem tüm Real Madrid taraftarının kombine biletlerini ben ödeyeceğim' dedi. 

Günün sonunda ise bu vaat gerçeğe dönüştü ve Los Galacticos'un ilk adımlarından biri Figo oldu.

Perez'in genç rakibi tıpkı Perez gibi büyük bir iddiayla ortaya çıktı.

Perez'in genç rakibi tıpkı Perez gibi büyük bir iddiayla ortaya çıktı.

Perez'e rakip olan Enrique Riquelme de çılgın bir teklifle Real Madrid taraftarının karşısına çıkıyor. Riquelme'nin vaadi Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland oldu. 

Yine ciddiye alınmayan bu teklife genç adayın yanıtı getiremezse tüm kongre üyelerinin aidatlarını ödeyeceğini taahhüt etmek oldu.

Enrique Riquelme'den basına Guiza esprisi.

Enrique Riquelme'den basına Guiza esprisi.

Seçim kavgasının gerginliğinin ötesinde Riquelme, Real Madrid başkanı seçilmesi halinde hangi transferi yapacağı sorusuna farklı bir yanıt daha verdi. Bu konuda Enrique Riquelme mizahı tercih etti ve İspanyol futbolunun bir efsanesini hatırlattı: 'Dani Guiza'yı getireceğim, harika bir golcü' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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