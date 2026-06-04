Real Madrid'de Bir Başkan Adayı Seçim Vaadini Soranlara Guiza ve Haaland Yanıtını Verdi

Florentino Perez, henüz başkan adayıyken Real Madridlilere, Barcelona'nın kaptanı Luis Figo'yu takıma getirme vaadinde bulundu. Ciddiye alınmayan bu vaat için Perez el yükseltti ve 'getiremezsem tüm Real Madrid taraftarının kombine biletlerini ben ödeyeceğim' dedi.

Günün sonunda ise bu vaat gerçeğe dönüştü ve Los Galacticos'un ilk adımlarından biri Figo oldu.