Tolga Akış'ın Manifest Üyeleri İçin Baktığı Londra'daki Lüks Ev Detaylarıyla Gündem Yarattı
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Manifest'in Londra'ya taşınacağı yönündeki iddialar günlerdir sosyal medyanın gündeminden düşmezken, Tolga Akış iddiaları yalanlamıştı. Grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış'ın, Londra'daki lüks bir evi paylaşan emlak hesabına yaptığı 'Fiyatı nedir acaba?' yorumu kısa sürede dikkat çekti. Evin detayları gündem oldu.
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Türkiye'nin yeni nesil pop grupları arasında kısa sürede geniş bir hayran kitlesi yakalayan Manifest, güçlü sahne performansları, dans koreografileri ve uluslararası hedefleriyle son dönemin en çok konuşulan müzik gruplarından biri haline geldi.
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Geçtiğimiz günlerde grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış'ın yaptığı açıklama, sosyal medyada farklı yorumlandı.
İddialara göre Akış, Londra'da satışa çıkarılan lüks bir evi paylaşan Instagram'daki bir emlak hesabının gönderisinin altına kendi hesabından "Fiyatı nedir acaba?" yorumunu yaptı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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