Tolga Akış'ın Manifest Üyeleri İçin Baktığı Londra'daki Lüks Ev Detaylarıyla Gündem Yarattı

Akış, Manifest'in yaklaşık bir yıldır birlikte yaşadığı İstanbul'daki ortak evin eylül ayında kapatılacağını, bunun ardından ise Londra'da yeni bir çalışma evi oluşturacaklarını duyurdu. Bu açıklama kısa sürede bazı sosyal medya hesapları tarafından 'Manifest Türkiye'yi terk ediyor' ve 'Grup Londra'ya tamamen taşınıyor' şeklinde paylaşıldı.

İddiaların hızla yayılması üzerine hayranlar arasında da büyük bir tartışma başladı. Birçok kişi grubun kariyerine artık yurt dışında devam edeceğini öne sürerken, sosyal medyada konu kısa sürede gündem oldu.

Büyüyen tartışmaların ardından Tolga Akış, konuya açıklık getirdi.

Akış, dolaşan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek Manifest'in Türkiye'den temelli ayrılacağı yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Akış, İstanbul'daki ortak evin kapatılmasının sebebinin grup üyelerinin artık bireysel yaşam alanlarına geçecek olması olduğunu ifade etti. Londra'da kurulacak yeni merkezin ise yalnızca uluslararası projeler, İngilizce şarkı çalışmaları ve 16 Ekim'de gerçekleşecek Wembley Arena konseri hazırlıkları için kullanılacağını söyledi.

Ayrıca grubun dünya çapında faaliyet gösteren uluslararası bir müzik şirketiyle önemli görüşmeler yürüttüğünü belirten Akış, Londra planının tamamen küresel kariyer hedefleri doğrultusunda oluşturulduğunu vurguladı.