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Tolga Akış'ın Manifest Üyeleri İçin Baktığı Londra'daki Lüks Ev Detaylarıyla Gündem Yarattı

Tolga Akış'ın Manifest Üyeleri İçin Baktığı Londra'daki Lüks Ev Detaylarıyla Gündem Yarattı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.08.2026 - 11:56
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Manifest'in Londra'ya taşınacağı yönündeki iddialar günlerdir sosyal medyanın gündeminden düşmezken, Tolga Akış iddiaları yalanlamıştı. Grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış'ın, Londra'daki lüks bir evi paylaşan emlak hesabına yaptığı 'Fiyatı nedir acaba?' yorumu kısa sürede dikkat çekti. Evin detayları gündem oldu.

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Türkiye'nin yeni nesil pop grupları arasında kısa sürede geniş bir hayran kitlesi yakalayan Manifest, güçlü sahne performansları, dans koreografileri ve uluslararası hedefleriyle son dönemin en çok konuşulan müzik gruplarından biri haline geldi.

Türkiye'nin yeni nesil pop grupları arasında kısa sürede geniş bir hayran kitlesi yakalayan Manifest, güçlü sahne performansları, dans koreografileri ve uluslararası hedefleriyle son dönemin en çok konuşulan müzik gruplarından biri haline geldi.

Yarışma programıyla başlayan yolculuklarını profesyonel müzik kariyerine taşıyan grup, yayımladıkları şarkılar ve sahne şovlarıyla özellikle genç dinleyicilerin büyük ilgisini çekti.

Kurulduğu günden bu yana yoğun bir tempoda çalışan grup üyeleri, yaklaşık bir yıl boyunca aynı evde yaşayarak hem müzikal hem de ekip uyumlarını güçlendirdi. Ortak yaşam düzeni, Manifest'in hazırlık sürecinin önemli bir parçası olurken, grubun uluslararası hedefleri de sık sık gündeme geldi.

Son aylarda İngilizce şarkılar üzerinde çalıştıkları ve 16 Ekim'de Londra'daki Wembley Arena'da sahne almaya hazırlandıkları açıklanan Manifest, küresel müzik pazarına açılma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış'ın yaptığı açıklama, sosyal medyada farklı yorumlandı.

Geçtiğimiz günlerde grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış'ın yaptığı açıklama, sosyal medyada farklı yorumlandı.

Akış, Manifest'in yaklaşık bir yıldır birlikte yaşadığı İstanbul'daki ortak evin eylül ayında kapatılacağını, bunun ardından ise Londra'da yeni bir çalışma evi oluşturacaklarını duyurdu. Bu açıklama kısa sürede bazı sosyal medya hesapları tarafından 'Manifest Türkiye'yi terk ediyor' ve 'Grup Londra'ya tamamen taşınıyor' şeklinde paylaşıldı.

İddiaların hızla yayılması üzerine hayranlar arasında da büyük bir tartışma başladı. Birçok kişi grubun kariyerine artık yurt dışında devam edeceğini öne sürerken, sosyal medyada konu kısa sürede gündem oldu.

Büyüyen tartışmaların ardından Tolga Akış, konuya açıklık getirdi.

Akış, dolaşan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek Manifest'in Türkiye'den temelli ayrılacağı yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Akış, İstanbul'daki ortak evin kapatılmasının sebebinin grup üyelerinin artık bireysel yaşam alanlarına geçecek olması olduğunu ifade etti. Londra'da kurulacak yeni merkezin ise yalnızca uluslararası projeler, İngilizce şarkı çalışmaları ve 16 Ekim'de gerçekleşecek Wembley Arena konseri hazırlıkları için kullanılacağını söyledi.

Ayrıca grubun dünya çapında faaliyet gösteren uluslararası bir müzik şirketiyle önemli görüşmeler yürüttüğünü belirten Akış, Londra planının tamamen küresel kariyer hedefleri doğrultusunda oluşturulduğunu vurguladı.

İddialara göre Akış, Londra'da satışa çıkarılan lüks bir evi paylaşan Instagram'daki bir emlak hesabının gönderisinin altına kendi hesabından "Fiyatı nedir acaba?" yorumunu yaptı.

Paylaşımın yayılmasının ardından Tolga Akış'ın yorumu kaldırması da dikkat çekti. Ancak yorum silinse de sosyal medya kullanıcıları ekran görüntülerini paylaşmaya devam etti.

Londra'daki o evin detayları gündem oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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