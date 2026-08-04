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Wanda Nara'nın Sosyal Medya Paylaşımlarıyla Gerçek Hali Arasındaki Fark Gündem Yarattı!

Wanda Nara'nın Sosyal Medya Paylaşımlarıyla Gerçek Hali Arasındaki Fark Gündem Yarattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.08.2026 - 08:42
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Wanda Nara bir kez daha dünya magazininin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Mauro Icardi ile yaşadığı olaylı boşanma süreci ve mahkeme savaşlarının ardından bu kez İtalya tatilinde çekilen filtresiz kareleri gündem yarattı. Paparazzilerin objektifine yansıyan doğal görüntüleri, sosyal medyada paylaştığı kusursuz pozlarla karşılaştırılınca 'Instagram ve gerçek hayat' tartışması yeniden alevlendi.

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Arjantinli televizyon yıldızı, model ve menajer Wanda Nara, uzun yıllardır yalnızca kariyeriyle değil özel hayatıyla da dünya magazininin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

Arjantinli televizyon yıldızı, model ve menajer Wanda Nara, uzun yıllardır yalnızca kariyeriyle değil özel hayatıyla da dünya magazininin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

Özellikle eski eşi Mauro Icardi ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişki, yıllar boyunca ihanet iddiaları, ayrılıklar, barışmalar ve sosyal medya göndermeleriyle gündemden düşmedi.

Çift, geçtiğimiz aylarda resmen boşanmış olsa da aralarındaki gerilim sona ermedi. Milano Mahkemesi'nde görülen davalarda nafaka talepleri, çocuklarının velayeti ve yurt dışı seyahatleri için gerekli pasaport işlemleri nedeniyle karşı karşıya gelen ikili, sık sık mahkeme kararları ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Özellikle nafaka konusunda çıkan kararlar ve çocukların pasaport süreci uluslararası magazin basınında geniş yer bulurken, Wanda Nara'nın yaptığı açıklamalar da uzun süre konuşuldu.

Tam da bu hukuki süreçlerin yankıları sürerken Wanda Nara bu kez İtalya tatilinde objektiflere takıldı. Ancak gündem olmasının sebebi ne Icardi ne de devam eden dava süreciydi. Paparazzilerin çektiği filtresiz görüntüler, sosyal medyada paylaştığı kusursuz karelerle kıyaslanınca dünya çapında yeni bir tartışmanın fitili ateşlendi.

Wanda Nara, yeni sevgilisi Martin Migueles ve kızları Francesca ile Isabella'yla birlikte Portofino'da tatil yaparken paparazziler tarafından görüntülendi.

Wanda Nara, yeni sevgilisi Martin Migueles ve kızları Francesca ile Isabella'yla birlikte Portofino'da tatil yaparken paparazziler tarafından görüntülendi.

Plajda çekilen doğal karelerde Nara'nın makyajsız ve filtresiz hali sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Görüntülerin yayılmasıyla birlikte kullanıcılar, Wanda Nara'nın Instagram ve OnlyFans hesaplarında paylaştığı profesyonel düzenlemelerden geçmiş fotoğraflarla paparazzi karelerini yan yana paylaşmaya başladı. Özellikle vücut hatları, cilt görünümü ve genel fiziği üzerinden yapılan karşılaştırmalar kısa sürede 'Instagram vs. Gerçeklik' tartışmasını yeniden alevlendirdi.

Bazı kullanıcılar ünlü ismin fotoğraflarında yoğun filtre ve Photoshop kullandığını öne sürerek takipçilerine gerçekçi olmayan bir görüntü sunduğunu iddia etti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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