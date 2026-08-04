Wanda Nara'nın Sosyal Medya Paylaşımlarıyla Gerçek Hali Arasındaki Fark Gündem Yarattı!
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Wanda Nara bir kez daha dünya magazininin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Mauro Icardi ile yaşadığı olaylı boşanma süreci ve mahkeme savaşlarının ardından bu kez İtalya tatilinde çekilen filtresiz kareleri gündem yarattı. Paparazzilerin objektifine yansıyan doğal görüntüleri, sosyal medyada paylaştığı kusursuz pozlarla karşılaştırılınca 'Instagram ve gerçek hayat' tartışması yeniden alevlendi.
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Arjantinli televizyon yıldızı, model ve menajer Wanda Nara, uzun yıllardır yalnızca kariyeriyle değil özel hayatıyla da dünya magazininin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor.
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Wanda Nara, yeni sevgilisi Martin Migueles ve kızları Francesca ile Isabella'yla birlikte Portofino'da tatil yaparken paparazziler tarafından görüntülendi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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