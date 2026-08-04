Wanda Nara'nın Sosyal Medya Paylaşımlarıyla Gerçek Hali Arasındaki Fark Gündem Yarattı!

Özellikle eski eşi Mauro Icardi ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişki, yıllar boyunca ihanet iddiaları, ayrılıklar, barışmalar ve sosyal medya göndermeleriyle gündemden düşmedi.

Çift, geçtiğimiz aylarda resmen boşanmış olsa da aralarındaki gerilim sona ermedi. Milano Mahkemesi'nde görülen davalarda nafaka talepleri, çocuklarının velayeti ve yurt dışı seyahatleri için gerekli pasaport işlemleri nedeniyle karşı karşıya gelen ikili, sık sık mahkeme kararları ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Özellikle nafaka konusunda çıkan kararlar ve çocukların pasaport süreci uluslararası magazin basınında geniş yer bulurken, Wanda Nara'nın yaptığı açıklamalar da uzun süre konuşuldu.

Tam da bu hukuki süreçlerin yankıları sürerken Wanda Nara bu kez İtalya tatilinde objektiflere takıldı. Ancak gündem olmasının sebebi ne Icardi ne de devam eden dava süreciydi. Paparazzilerin çektiği filtresiz görüntüler, sosyal medyada paylaştığı kusursuz karelerle kıyaslanınca dünya çapında yeni bir tartışmanın fitili ateşlendi.