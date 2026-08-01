12 Haftalık Bebeğini Kaybeden Berfu Yenenler'den Yürek Burkan Açıklama

Miss Turkey 2015 yarışmasında dördüncü seçilen Berfu Yenenler, sosyal medyada yaptığı eğlenceli paylaşımlarla kısa sürede geniş bir kitleye ulaşırken; Eser Yenenler de 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' ile başlayan kariyerini televizyon programları, oyunculuk ve komedi projeleriyle sürdürdü.

Çiftin tanışma hikayesi de yıllardır en çok konuşulan aşk hikayelerinden biri. Berfu Yenenler'in sosyal medyada attığı ilk mesajla başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü. Aylar süren mesajlaşmanın ardından ilk kez yüz yüze gelen ikili, ilişkilerinin daha ilk haftalarında evlilik kararı aldı. 9 Haziran 2019'da dünyaevine giren çift, o günden bu yana sosyal medyada birbirlerine yaptıkları espriler, samimi aile halleri ve doğal tavırlarıyla milyonlarca kişinin beğenisini kazandı.

Evliliklerinden kısa süre sonra ilk çocukları Kuzey'i kucaklarına alan çift, iki yıl sonra da ikinci oğulları Mete'nin doğumuyla ailelerini büyüttü.

Temmuz ayında Berfu Yenenler'in bir süredir sosyal medyada görünmemesi dikkat çekmiş, hakkında çeşitli hamilelik iddiaları ortaya atılmıştı. Günler süren sessizliğin ardından ünlü isim yaptığı açıklamayla hem üçüncü bebeğini beklediğini hem de yaşadığı büyük acıyı ilk kez paylaştı.

Berfu Yenenler, 12 haftalık hamile olduğunu ancak hamileliği boyunca ciddi sağlık komplikasyonları yaşadığını açıkladı. Yaşanan tıbbi sorunlar nedeniyle hamileliğinin sonlandığını ve bebeğini kaybettiğini duyuran Yenenler, bu sürecin hem kendisi hem de ailesi için oldukça zor geçtiğini ifade etti.