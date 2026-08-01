article/comments
article/share
Haberler
Magazin
12 Haftalık Bebeğini Kaybeden Berfu Yenenler'den Yürek Burkan Açıklama

12 Haftalık Bebeğini Kaybeden Berfu Yenenler'den Yürek Burkan Açıklama

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
01.08.2026 - 15:00
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Berfu Yenenler, temmuz ayında yaşadığı büyük acının ardından ilk kez yeniden takipçilerinin karşısına çıktı. Üçüncü bebeğini 12 haftalık hamileliğinde kaybettiğini açıklayarak herkesi derinden üzen ünlü isim, bu kez ailesiyle birlikte paylaştığı karelere eklediği duygusal notla dikkat çekti. Eşi Eser Yenenler ve oğulları Kuzey ile Mete'yle yeni bir başlangıç mesajı veren Berfu Yenenler günler sonra sessizliğini bozdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Berfu Yenenler ile Eser Yenenler, magazin dünyasının en samimi ve en sevilen çiftleri arasında gösteriliyor.

Berfu Yenenler ile Eser Yenenler, magazin dünyasının en samimi ve en sevilen çiftleri arasında gösteriliyor.

Miss Turkey 2015 yarışmasında dördüncü seçilen Berfu Yenenler, sosyal medyada yaptığı eğlenceli paylaşımlarla kısa sürede geniş bir kitleye ulaşırken; Eser Yenenler de 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' ile başlayan kariyerini televizyon programları, oyunculuk ve komedi projeleriyle sürdürdü.

Çiftin tanışma hikayesi de yıllardır en çok konuşulan aşk hikayelerinden biri. Berfu Yenenler'in sosyal medyada attığı ilk mesajla başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü. Aylar süren mesajlaşmanın ardından ilk kez yüz yüze gelen ikili, ilişkilerinin daha ilk haftalarında evlilik kararı aldı. 9 Haziran 2019'da dünyaevine giren çift, o günden bu yana sosyal medyada birbirlerine yaptıkları espriler, samimi aile halleri ve doğal tavırlarıyla milyonlarca kişinin beğenisini kazandı.

Evliliklerinden kısa süre sonra ilk çocukları Kuzey'i kucaklarına alan çift, iki yıl sonra da ikinci oğulları Mete'nin doğumuyla ailelerini büyüttü.

Temmuz ayında Berfu Yenenler'in bir süredir sosyal medyada görünmemesi dikkat çekmiş, hakkında çeşitli hamilelik iddiaları ortaya atılmıştı. Günler süren sessizliğin ardından ünlü isim yaptığı açıklamayla hem üçüncü bebeğini beklediğini hem de yaşadığı büyük acıyı ilk kez paylaştı.

Berfu Yenenler, 12 haftalık hamile olduğunu ancak hamileliği boyunca ciddi sağlık komplikasyonları yaşadığını açıkladı. Yaşanan tıbbi sorunlar nedeniyle hamileliğinin sonlandığını ve bebeğini kaybettiğini duyuran Yenenler, bu sürecin hem kendisi hem de ailesi için oldukça zor geçtiğini ifade etti.

Berfu Yenenler'in açıklamasının detaylarından bahsetmiştik:

Zor günlerin ardından Berfu Yenenler, 1 Ağustos'ta sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımıyla yeniden takipçilerinin karşısına çıktı.

Zor günlerin ardından Berfu Yenenler, 1 Ağustos'ta sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımıyla yeniden takipçilerinin karşısına çıktı.

Paylaşımında temmuzun hayatındaki en zor dönemlerden biri olduğunu söyleyen Berfu Yenenler, şu ifadeleri kullandı:

'Temmuz tam olarak böyleydi. 🫂

Yaşadığım en zor dönemlerden biriydi. Her zaman vardır bir hayır diyerek yaralarımızı sardık ve kendimizi ağustosa attık. ❤️

Benimle aynı acıyı yaşayıp hikayesini paylaşan, bana çiçekler gönderen, güzel mesajlarıyla hayatımı aydınlatan herkese ne kadar teşekkür etsem az. ❤️

Bazen hayat böyle... Bazen de yaralandığımız yerden çiçekler açar. Yaralarımın izlerini ömür boyu taşıyıp hatırlayacağım ama açacak yeni çiçekler için de heyecanlıyım. 🌸

Ağustos, öyle bir güzel gel kiiii... 🫂'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın