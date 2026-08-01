12 Haftalık Bebeğini Kaybeden Berfu Yenenler'den Yürek Burkan Açıklama
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Berfu Yenenler, temmuz ayında yaşadığı büyük acının ardından ilk kez yeniden takipçilerinin karşısına çıktı. Üçüncü bebeğini 12 haftalık hamileliğinde kaybettiğini açıklayarak herkesi derinden üzen ünlü isim, bu kez ailesiyle birlikte paylaştığı karelere eklediği duygusal notla dikkat çekti. Eşi Eser Yenenler ve oğulları Kuzey ile Mete'yle yeni bir başlangıç mesajı veren Berfu Yenenler günler sonra sessizliğini bozdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Berfu Yenenler ile Eser Yenenler, magazin dünyasının en samimi ve en sevilen çiftleri arasında gösteriliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zor günlerin ardından Berfu Yenenler, 1 Ağustos'ta sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımıyla yeniden takipçilerinin karşısına çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın