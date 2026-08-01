Feyza Civelek'in Şerbo'ya Vedasından NOW Dizisindeki Oyuncu Krizine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
1 Ağustos Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Kızılcık Şerbeti'nde Nilay dönemi sona erdi! Feyza Civelek, Kızılcık Şerbeti'ne veda ediyor.
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Uzak Şehir, Türkiye'deki reyting başarısını yurt dışında da sürdürmeye devam ediyor.
31 Temmuz Cuma reyting sonuçları belli oldu.
Show TV'nin yaz sezonuna damga vuran dizisi Muhtemel Aşk hakkında ortaya atılan final iddiası sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
NOW'ın yeni sezon için hazırladığı Sevdam Karadeniz dizisinde oyuncu kadrosundaki değişiklikler sürüyor.
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ATV'nin uzun soluklu dizisi Kuruluş Osman'ın başrolü Özge Törer'in yeni projesi netleşmeye başladı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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