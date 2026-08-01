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Feyza Civelek'in Şerbo'ya Vedasından NOW Dizisindeki Oyuncu Krizine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Feyza Civelek'in Şerbo'ya Vedasından NOW Dizisindeki Oyuncu Krizine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

yerli dizi Kızılcık Şerbeti Reyting
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.08.2026 - 15:32
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

1 Ağustos Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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Kızılcık Şerbeti'nde Nilay dönemi sona erdi! Feyza Civelek, Kızılcık Şerbeti'ne veda ediyor.

Kızılcık Şerbeti'nde Nilay dönemi sona erdi! Feyza Civelek, Kızılcık Şerbeti'ne veda ediyor.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde 4 sezondur Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek'in yasaklı madde test sonucu pozitif çıkmıştı. Rol arkadaşı Doğukan Güngör gibi dizi kadrosundan çıkarılması beklenen Feyza Civelek'in akıbeti belli oldu. Birsen Altuntaş, Feyza Civelek'in Kızılcık Şerbeti'ne veda ettiğini duyurdu.

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Uzak Şehir, Türkiye'deki reyting başarısını yurt dışında da sürdürmeye devam ediyor.

Uzak Şehir, Türkiye'deki reyting başarısını yurt dışında da sürdürmeye devam ediyor.

Uzak Şehir, yurt dışındaki reyting başarısına bir yenisini daha ekledi. İtalya'da yayınlanan fenomen dizi, son verilere göre %27 share oranına ulaşarak yükselişini sürdürdü.

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31 Temmuz Cuma reyting sonuçları belli oldu.

31 Temmuz Cuma reyting sonuçları belli oldu.

31 Temmuz Cuma gününün reyting sonuçları belli oldu. MasterChef Türkiye, üç izleyici grubunda da birinci olarak zirvedeki yerini korurken, Kuralsız Sokaklar ikinci, Asırlık Gece ise üçüncü sırada yer aldı.

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Show TV'nin yaz sezonuna damga vuran dizisi Muhtemel Aşk hakkında ortaya atılan final iddiası sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Show TV'nin yaz sezonuna damga vuran dizisi Muhtemel Aşk hakkında ortaya atılan final iddiası sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Muhtemel Aşk dizisinin erken final yapacağı yönündeki iddialar sosyal medyada gündem olurken, dizinin oyuncusu Hayal Köseoğlu'ndan beklenen açıklama geldi. Başarılı oyuncu, canlı yayında çıkan söylentilere yanıt verdi.

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NOW'ın yeni sezon için hazırladığı Sevdam Karadeniz dizisinde oyuncu kadrosundaki değişiklikler sürüyor.

NOW'ın yeni sezon için hazırladığı Sevdam Karadeniz dizisinde oyuncu kadrosundaki değişiklikler sürüyor.

NOW'ın Taşacak Bu Deniz'e rakip dizisi Sevdam Karadeniz'de ayrılıklar bitmek bilmiyor. Başrol oyuncusu 3 kez değişen NOW dizisinde kadro tamamlandı denirken bir ayrılık daha yaşandı.

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ATV'nin uzun soluklu dizisi Kuruluş Osman'ın başrolü Özge Törer'in yeni projesi netleşmeye başladı.

ATV'nin uzun soluklu dizisi Kuruluş Osman'ın başrolü Özge Törer'in yeni projesi netleşmeye başladı.

ATV'nin bir döneme damga vuran dizisi Kuruluş Osman'da ilk başrol deneyimini yaşayan Özge Törer, burada Burak Özçivit'le partner olup Bala Hatun karakterine hayat vermişti. Burak Özçivit'in kadrodan ayrılmasının ardından Kuruluş Osman'a veda eden Özge Törer'in yeni dizisi merak edilirken beklenen haber geldi. Genç oyuncu Özge Törer, Kanal D'nin iddialı dizisinden başrol teklifi aldı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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