Her Hamlesini Önceden Hesaplayan 4 Burç

Kova burcu, olaylara farklı açılardan bakabilmesi sayesinde çevresindekilerin düşünmediği ihtimalleri görebiliyor. Bir adım atmadan önce yalnızca görünen sonucu değil, sonrasında oluşabilecek farklı senaryoları da değerlendirebiliyor.

Duygularıyla hemen hareket etmek yerine mesafesini koruyan Kovalar, doğru karar verebilmek için durumu dışarıdan incelemeyi tercih ediyor. Planları başkalarına alışılmadık gelse bile çoğu zaman önceden düşündükleri daha büyük bir amaca hizmet ediyor.