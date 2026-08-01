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Yeşilçam'ın Usta Oyuncusu Can Kolukısa Hayatını Kaybetti!

Yeşilçam'ın Usta Oyuncusu Can Kolukısa Hayatını Kaybetti!

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.08.2026 - 15:46 Son Güncelleme: 01.08.2026 - 15:49
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Türk sinemasının usta isimlerinden Can Kolukısa, 92 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından ailesi duyururken, usta oyuncu Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri ve son yıllarda rol aldığı dizilerle hafızalarda yer edinmişti.

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Türk sinemasının usta oyuncularından Can Kolukısa, 92 yaşında hayatını kaybetti.

Türk sinemasının usta oyuncularından Can Kolukısa, 92 yaşında hayatını kaybetti.

Usta oyuncu Can Kolukısa'nın vefat haberi, oyuncunun ailesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Yeşilçam'ın unutulmaz yapımları Kapıcılar Kralı, Züğürt Ağa ve Selamsız Bandosu'nda rol alan Can Kolukısa, sinema kariyerinin yanı sıra televizyon dizilerinde de izleyiciyle buluştu. Usta oyuncu, Asmalı Konak, Muhteşem Yüzyıl, Gibi, İnci Taneleri ve son olarak Mehmed: Fetihler Sultanı dizisindeki performansıyla da hafızalarda yer etti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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