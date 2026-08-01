Yeşilçam'ın Usta Oyuncusu Can Kolukısa Hayatını Kaybetti!
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Türk sinemasının usta isimlerinden Can Kolukısa, 92 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından ailesi duyururken, usta oyuncu Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri ve son yıllarda rol aldığı dizilerle hafızalarda yer edinmişti.
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Türk sinemasının usta oyuncularından Can Kolukısa, 92 yaşında hayatını kaybetti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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