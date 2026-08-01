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Usta Oyuncu Can Kolukısa Hayatını Kaybetti! Can Kolukısa Kimdir?

Usta Oyuncu Can Kolukısa Hayatını Kaybetti! Can Kolukısa Kimdir?

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.08.2026 - 15:57 Son Güncelleme: 01.08.2026 - 16:00
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Kapıcılar Kralı, Züğürt Ağa ve Selamsız Bandosu gibi Türk sinemasının unutulmaz yapımlarında rol alan usta oyuncu Can Kolukısa, 92 yaşında hayatını kaybetti. Kolukısa’nın vefat haberini ailesi sosyal medya üzerinden duyurdu.

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Usta oyuncu Can Kolukısa vefat etti.

Usta oyuncu Can Kolukısa vefat etti.

Türk tiyatrosu ve sinemasının usta isimlerinden Can Kolukısa’dan acı haber geldi. Kariyeri boyunca sayısız film, dizi ve tiyatro oyununda seyirci karşısına çıkan sanatçı, 92 yaşında yaşamını yitirdi.

Kapıcılar Kralı, Züğürt Ağa ve Selamsız Bandosu gibi Yeşilçam’ın hafızalara kazınan filmlerinde rol alan Kolukısa, televizyon kariyerinde de pek çok başarılı projede yer aldı.

Usta oyuncu; Asmalı Konak, Gibi, Muhteşem Yüzyıl ve İnci Taneleri gibi sevilen dizilerde kamera karşısına geçti. Kolukısa, son olarak Mehmed: Fetihler Sultanı dizisiyle izleyici karşısına çıkmıştı.

Can Kolukısa Kimdir, Kaç Yaşındaydı ve Hangi Yapımlarda Rol Aldı?

Can Kolukısa Kimdir, Kaç Yaşındaydı ve Hangi Yapımlarda Rol Aldı?

Can Kolukısa, 14 Mayıs 1934 tarihinde Eskişehir’de dünyaya geldi. Çocukluk ve gençlik yıllarını İstanbul’un Aksaray semtinde geçiren Kolukısa, İstanbul Işık Lisesinden mezun oldu.

1953 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde eğitim görmeye başlayan sanatçı, aynı dönemde İstanbul Üniversitesi Gençlik Tiyatrosuna katılarak oyunculuğa ilk adımını attı.

Kolukısa, üniversitenin tiyatro grubuyla 1954-1955 sezonunda Almanya’da düzenlenen Erlangen Üniversitesi Tiyatro Festivali’ne katıldı. Ekip, “Yarın Başka Olacaktır” adlı oyunla festivalde üçüncülük elde etti. Ertesi yıl Necati Cumalı’nın “Boş Beşik” adlı eseriyle yeniden festivale katılan grup, bu kez birinci oldu.

1964-1966 yılları arasında Paris Sorbonne Üniversitesi Tiyatro Enstitüsünde eğitim alan Kolukısa, ardından profesyonel oyunculuk çalışmalarını sürdürdü. Cep Tiyatrosu, Oda Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Sahne Z ve Halk Oyuncuları gibi önemli tiyatro topluluklarında görev aldı. 1991-1992 yılları arasında ise Gaziantep Şehir Tiyatrosunda sanat yönetmenliği yaptı.

Uzun sanat hayatı boyunca sinema, tiyatro ve televizyon dünyasına önemli katkılarda bulunan Can Kolukısa; Kapıcılar Kralı, Züğürt Ağa, Selamsız Bandosu, Arabesk, Postacı, Asılacak Kadın, Mavi Sürgün ve Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni gibi yapımlarda rol aldı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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