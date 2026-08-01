Usta Oyuncu Can Kolukısa Hayatını Kaybetti! Can Kolukısa Kimdir?
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Kapıcılar Kralı, Züğürt Ağa ve Selamsız Bandosu gibi Türk sinemasının unutulmaz yapımlarında rol alan usta oyuncu Can Kolukısa, 92 yaşında hayatını kaybetti. Kolukısa’nın vefat haberini ailesi sosyal medya üzerinden duyurdu.
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Usta oyuncu Can Kolukısa vefat etti.
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Can Kolukısa Kimdir, Kaç Yaşındaydı ve Hangi Yapımlarda Rol Aldı?
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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